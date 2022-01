Serie B, 20a giornata: programma, arbitri e curiosità

Nel week-end torna in campo la serie B con la prima giornata del girone di ritorno. Tutti a caccia del Pisa capolista che, dopo il ko casalingo contro il Frosinone, adesso ha tutte le rivali addosso nel giro di pochi punti. Un turno con tanti incroci particolari e possibili record. Come quello che insegue Pippo Inzaghi: contro la Ternana raggiungerà quota 100 panchine in B, ma vincendo potrebbe anche centrare la centesima vittoria da tecnico professionista. Incrocio da ex per Marco Baroni, che con il Lecce sfida la Cremonese, una delle sue vecchie conoscenze. Derby veneto al Menti di Vicenza: i biancorossi sempre a segno contro i cugini.

2

Parma e Frosinone sono due delle 9 squadre cadette 2021/22 (come Ascoli, Vicenza, Brescia, Como, Perugia, Spal e Reggina) che finora hanno raccolto più punti in trasferta che in casa: 10 al “Tardini” e 13 in trasferta gli emiliani, 15 allo “Stirpe”, 16 fuori i ciociari.

100

Filippo Inzaghi alla panchina numero 100 in serie B: finora ne conta 99, con bilancio di 54 vittorie, 28 pareggi e 17 sconfitte, sulle panchine di Venezia, Benevento e Brescia. Debutto da allenatore in serie cadetta datato 26 agosto 2017, Venezia-Salernitana 0-0. L’attuale tecnico del Brescia è, inoltre, vicino al 100° successo nei campionati italiani: 99 vittorie raccolte finora, di cui 22 in serie A, 54 in serie B e 23 in Lega Pro, raggiunte alla guida di Milan, Venezia, Bologna, Benevento e Brescia. Primo successo in campionato datato 31 agosto 2014 in serie A, Milan-Lazio 3-1.

6

Derby veneto Vicenza-Cittadella: in casa, Vicenza a segno da 6 partite consecutive contro il Cittadella (7 marcature totali); ultimo stop nella gara cadetta persa 0-2, il 26 febbraio 2010. Cittadella a secco in casa del Vicenza da 258’, ultima rete firmata Minesso al 12’ di Vicenza-Cittadella del 22 novembre 2014 in serie B: da allora si contano i residui 78’ di quel match e i restanti 180’ delle intere partite vinte dai biancorossi 2-0 ed 1-0 nella B 2016/17 e lo scorso anno.

25

Ex di turno Marco Baroni, già allenatore della Cremonese dal luglio all’ottobre 2010 in Lega Pro e dall’ottobre al dicembre 2019 in B, 25 panchine totali con score di 8 successi, 9 pareggi ed 8 sconfitte.

Il programma e le designazioni arbitrali della 20a giornata

PARMA – FROSINONE (Venerdì 21 gennaio ore 20:30): DI MARTINO (CECCON – CIPRIANI)

ALESSANDRIA-BENEVENTO (Sabato 22 gennaio ore 14): RAPUANO (IMPERIALE – DELLA CROCE)

BRESCIA – TERNANA: DIONISI (MELI – MONDIN)

COMO – CROTONE: PATERNA (PERETTI – CARBONE)

COSENZA – ASCOLI: MERAVIGLIA (PRETI – SECHI)

MONZA – REGGINA: CAMPLONE (GILLATINI – COLAROSSI)

SPAL – PISA: AYROLDI (DI VUOLO – DI IORIO)

PERUGIA – PORDENONE (sabato ore 16.15): MIELE G. (RANGHETTI – VIVENZI)

LR VICENZA – CITTADELLA (Domenica 23 gennaio ore 16.15): MARINI (DEL GIOVANE – BARONE)

LECCE – CREMONESE (Domenica 23 gennaio ore 18.30): CHIFFI (BERTI – BERCIGLI)