Serie B, frenano Lecce, Pisa e Brescia: in zona A irrompono Cremonese e Frosinone

Mucchio selvaggio in testa alla classifica. Le prime tre non vincono e dal basso arriva una spinta che accende la corsa alla serie A diretta e prepara il terreno ad un finale di stagione palpitante come mai era capitato negli ultimi anni.

E' la serie B, bellezza. Il campionato degli italiani. E dei forti di cuore. Il Lecce pareggia a Como 1 a 1, ma riesce a mantenere la vetta solitaria con un punto di vantaggio sulle rivali. Il Pisa, la più vicina, con un punto di ritardo. La squadra di Luca D'Angelo esce dal campo dell'Alessandria con lo stesso punteggio dei salentini: 1 a 1. Un rigore di Torregrossa salva i toscani, reduci da due pareggi e un ko nelle ultime tre gare.

Dietro c'è il Brescia, che pareggia a Cosenza con uno 0 a 0 che alla fine ha il suo perché. Intanto per i risultati delle due concorrenti, distanti uno e due punti rispettivamente. Ma anche perché ottenuto giocando una gara intera in dieci (rosso dopo 4' all'ultimo acquisto Adorni).

Occhio, però, a quello che accade dietro il podio: la Cremonese batte il Monza nello scontro diretto (3-2) e balza al quarto posto con soli tre punti di ritardo dalla vetta della classifica. Ora è ufficiale: per la promozione diretta bisognerà fare i conti anche con la squadra di Pecchia, trascinata dall'eterno Daniel Ciofani, uno dei bomber più prolifici della cadetteria da un decennio a questa parte. I brianzoli viaggiano a corrente alternata, ma se ritroveranno la verve di dicembre, presto saranno ancora in mezzo alla bagarre per la A.

Il gruppone di testa accoglie anche un Frosinone stratosferico, reduce da quattro vittorie di fila. L'ultima sul Vicenza, tornato all'ultimo posto solitario. Il 2 a 0 dello Stirpe sui veneti è aperto da Federico Gatti, il difensore acquistato a gennaio dalla Juventus per la prossima stagione. Tra Grosso in panca, e l'ultimo arrivato, la scuola bianconera si fa sentire sui ciociari, che ora sono quinti a 4 punti dal primo posto e 3 dal secondo. Eh sì, per la A adesso ci sono anche loro.

Il Benevento, invece, perde terreno: solo 0 a 0 in casa contro il Parma. Certo, un risultato da prendere con il sorriso, visto il volto nuovo della squadra di Iachini, ma per tornare a competere lassù in cima, i campani dovranno cominciare a correre.