Serie B, 22a giornata: programma, arbitri e curiosità

Un'altra giornata ad alta tensione in serie B, quella che scatterà sabato alle 14. La 22a. Grande calca in alto per le prime due poltrone che valgono la A. Ma anche in zona retrocessione l'aria è bollente.

Intanto Roberto Venturato attende la sua candelina n.200, mentre Inzaghi, reduce da una settimana a dir poco turbolenta, con il Brescia potrebbe brindare alla 100a vittoria da allenatore se al Rigamonti dovesse battere l'Alessandria.

Il Pisa ospita la Ternana e vuole tornare a correre per riprendersi la vetta, occupata dal Lecce. Al Via del Mare incrocio tra ex: Baroni ritrova il Benevento, Caserta sfida il suo passato da calciatore dei pugliesi.

200

Duecento panchine in serie B, sola regular season, per Roberto Venturato: bilancio di 81 vittorie, 55 pareggi e 63 sconfitte. Esordio datato 27 agosto 2016, partita Bari-Cittadella 1-2. Cittadella e Spal le squadre finora allenate.

0

Ternana mai vittoriosa nella storia a Pisa: 10 sfide, con 5 vittorie nerazzurre e 5 pareggi. Stessa storia per il Benevento a Lecce su 13 confronti, con 4 pareggi e 9 sconfitte sannite ed appena 3 gol segnati dalle “streghe” in Salento.

10

In Perugia-Frosinone saranno di fronte due delle 3 squadre che hanno pareggiato più partite della Serie B: 10 in 21 giornate, record condiviso anche con il Parma. Amarcord per Fabio Grosso, ex giocatore del Perugia dal luglio 2001 al gennaio 2004, 91 presenze e 7 gol in partite ufficiali con la casacca del Grifone umbro.

639’

Il Como non segna in campionato ad Ascoli da 41 anni: ultima rete 1 novembre 1981, 1-1 in serie A, marcatura lariana di Tempestilli al 81’.

99

Filippo Inzaghi è vicino al 100° successo nei campionati italiani: 99 vittorie raccolte finora, di cui 22 in serie A, 54 in serie B e 23 in Lega Pro, raggiunte alla guida di Milan, Venezia, Bologna, Benevento e Brescia. Primo successo in campionato datato 31 agosto 2014 in Serie A, Milan-Lazio 3-1.

58 / 34

Doppio ex in Lecce-Benevento: Marco Baroni ha allenato dal luglio 2016 all’ottobre 2017, centrando la prima storica promozione in serie A dei sanniti: 58 le sue panchine ufficiali, con score di 21 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte. Fabio Caserta, tra le varie maglie indossate da giocatore, ha vestito anche quella del Lecce, 2008/09 in serie A, sommando 34 presenze con 5 reti in partite ufficiali nel Salento, avventura sfortunata conclusa con la discesa in B dei giallorossi pugliesi.

Programma e arbitri della 22a giornata

CITTADELLA – CREMONESE (sabato 12 febbraio ore 14): MINELLI;

LR VICENZA – COSENZA: MAGGIONI

MONZA – SPAL: MIELE G.

PARMA – PORDENONE: CAMPLONE

PISA – TERNANA: GHERSINI

PERUGIA – FROSINONE (sabato 12 febbraio ore 16.15): SERRA

REGGINA – CROTONE: GARIGLIO

ASCOLI – COMO (domenica 13 febbraio ore 15.30): AYROLDI

BRESCIA – ALESSANDRIA: PATERNA

LECCE – BENEVENTO: PAIRETTO