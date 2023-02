Serie B, risultati e marcatori della 23a giornata

Il Frosinone non si ferma più: sbanca anche Como ed è sempre più leader incontrastato di questa serie B. Intanto continua la favola della stagione, quella del Sudtirol, che vince a Pisa con il gol di Belardinelli e centra la quarta vittoria consecutiva, consolidando così il quarto posto in campionato. Salta anche una panchina in questo sabato di campionato: l'Ascoli crolla a Cittadella e la società comunica poche ore dopo il match l'esonero di Cristian Bucchi. Si apre il toto allenatore nelle Marche: tra i papabili Massimo Oddo e Bepi Pillon. Alla Spal non basta il gol pazzesco all'esordio di Nainggolan (che sforna anche un assist), il Bari vince 4-3 e si conferma la quinta forza del campionato, ma il sorpasso sugli altoatesini è rinviato. Intanto Mignani si gode il tredicesimo gol di un super Cheddira, sempre più lanciato verso la A. Chi vede la zona paradiso è il Modena, che surclassa il Cagliari e aggancia l'ottavo posto. In zona play-out importantissimo successo del Venezia, che sbanca Benevento. Vanoli rigenerato anche dal mercato e dall'esplosione di Pojhanpalo ora ha molte rivali nel mirino e può puntare senza ansie alla salvezza diretta. Male invece i sanniti: Cannavaro in crisi profonda e penultimo in classifica. Cittadella e Perugia mettono un mattoncino pesante nella loro rimonta salvezza. Pareggio che non serve a molto tra Cosenza e Ternana. Nei posticipi in campo le rivali del Frosinone, Genoa e Reggina, entrambe in trasferta, che sgomitano per il secondo posto.

Serie B, 23a giornata: risultati e marcatori

BENEVENTO-VENEZIA 1-2 3' Pierini (V), 45+4' Tello (B), 70' Pohjanpalo (V)

CITTADELLA-ASCOLI 3-0 18' Crociata, 76' rig. e 79' Antonucci

COSENZA-TERNANA 0-0

PERUGIA-BRESCIA 4-0 40' Santoro, 49' rig. Casasola, 52' Kouan, 74' Angella

PISA-SUDTIROL 0-1 11' Belardinelli

SPAL-BARI 3-4 20' Folorunsho (B), 25' Esposito (B), 56' Cheddira (B), 62' Moncini (S), 68' Antenucci (B), 82' Nainggolan (S), 84' Celia (S)

MODENA-CAGLIARI 2-0 25' rig. Diaw, 83' Bonfanti

COMO-FROSINONE 0-2 14' Mazzitelli, 30' Caso

PALERMO-REGGINA, domenica ore 16.15, in diretta su Sky Sport 252

PARMA-GENOA, domenica ore 16.15, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 25