Serie B, Bari - Lecco: Iachini al debutto, formazioni e dove vederla

La grande novità della 24a giornata di serie B è il ritorno in cadetteria di Giuseppe Iachini. Il 59enne tecnico marchigiano nei giorni scorsi si è legato al club del presidente Luigi De Laurentiis fino al 30 giugno 2025. Prende il posto di Pasquale Marino, che a sua volta era subentrato a Mignani. Iachini domani pomeriggio alle 16,15 al San Nicola debutta contro il Lecco di Emiliano Bonazzoli. Il nuovo tecnico del Bari nella sua lunga carriera ha guidato Udinese, Sassuolo e Fiorentina in Serie A, Samp, Chievo, Palermo e Parma in Serie B, centrando più volte la promozione nella massima serie. Al Bari lo attende una sfida difficile: riconquistare una piazza sfiduciata e tornare in corsa per giocarsi tutto nei play-off.

"Vogliamo avviare un nuovo percorso per il bene della società della città e dei nostri tifosi. Ho accettato perché questa è una piazza da Serie A. Non faccio promesse. Sono convinto che con l'aiuto della città e della nostra gente, possiamo tracciare una strada importante", le parole di Iachini.

Bari - Lecco: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Vicari, Matino, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Sibilli; Puscas, Nasti. All. Iachini.

LECCO (4-3-3): Lamanna; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Ionita, Galli, Frigerio; Listkowski, Salcedo, Crociata. All. Bonazzoli.

Bari - Lecco: dove vederla in tv

Bari - Lecco, gara della 24a giornata di serie B, si gioca domani - sabato 10 febbraio - alle 16,15. Diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW e DAZN.