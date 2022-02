Serie B, domani e domenica si gioca la 26a giornata

Serie B no stop. Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale per la 26a giornata. Si comincia domani pomeriggio, sabato 26 febbraio, con la capolista del momento, il Brescia di Inzaghi, in trasferta nel derby di Como.

Sabato 26 febbraio, ore 14

Como – Brescia: nei 30 precedenti a Como del derby lombardo vantaggio netto dei lariani: 16 le vittorie (ultima 1-0 nella coppa Italia 2001/02), 10 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie A 2002/03) e 4 successi ospiti (ultimo 3-1 nella serie B 2015/16). Brescia squadra regina, in assoluto, per numero di vittorie: 13 in 26 turni, come la Cremonese. Il 40enne Palacio e compagni in serie positiva da 9 turni: 4 vittorie e 5 pareggi, con ultima sconfitta datata 5 dicembre scorso, 0-2 in casa dal Monza. In trasferta “rondinelle” reduci da 6 successi ed 1 pareggio nelle ultime 7 uscite, unica sconfitta fuori casa 0-1 a Perugia il 17 ottobre scorso.

Cosenza – Alessandria: due precedenti ufficiali fra le squadre in Calabria, sempre in coppa Italia: pareggio 0-0 all’overtime nell’edizione 2020/21 con qualificazione rossoblu 3-1 ai rigori e vittoria alessandrina 3-2 dopo overtime, nel 2017/18.

Striscia negativa per il Cosenza, a caccia di una vittoria dal 27 ottobre scorso, 3-1 in casa sulla Ternana. Poi 15 turni di astinenza per i calabresi, reduci da 6 pareggi e ben 9 sconfitte. La squadra del patron Guarascio è ultima in classifica in B da inizio girone di ritorno, 3 soli punti nel carniere, come il Crotone. L’Alessandria non vince oramai dal 22 gennaio scorso, 2-0 in casa sul Benevento; poi 6 turni senza successi, con 3 pareggi e 3 sconfitte, striscia negativa record stagionale eguagliata come nelle prime 6 giornate di andata, quando – però – lo score fu di 1 pareggio e ben 5 sconfitte.

L.R. Vicenza – Pordenone: Vicenza imbattuto e sempre in rete – 14 gol totali – nei 5 precedenti ufficiali al “Menti” contro il Pordenone: 2 vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella coppa di C 2017/18) e 3 pareggi (sempre per 1-1, ultimo nella B 2020/21).

Vicenza-Pordenone scontro salvezza pressochè decisivo con numeri “da brividi”: penultima contro ultima della classifica generale, squadre che vincono di meno nella B (3 volte i veneti, 2 i friulani – come il Crotone -), di fronte le due compagini che perdono di più (16 volte i biancorossi, 17 i neroverdi), nonchè le due difese più fragili (50 reti subite dai friulani, 43 dai veneti). Il Pordenone è reduce da 4 sconfitte di fila nelle quali ha subito 11 reti. L’ultimo risultato positivo dei friulani risale al 6 febbraio scorso, 1-1 contro la Spal al “Teghil”. Il Pordenone chiude la classifica cadetta a quota 12 punti: per rivedere una squadra ultima in serie B con punteggio minore si deve risalire al torneo 2009/10, quando – sempre alla 25° giornata – la Salernitana era fanalino di coda con soli 9 punti.

Parma – Spal: derby emiliano numero 16 al “Tardini”: 7 le vittorie ducali (ultima 4-1 nella serie C-1 1983/84), 5 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1985/86) e 3 successi estensi (ultimo 1-0 nella serie A 2019/20). Il Parma non riesce a decollare in questa serie B 2021/22: ducali vittoriosi solo una volta nelle ultime 7 giornate, 4-1 sul Pordenone al “Tardini” lo scorso 12 febbraio. Nel mezzo 3 pareggi ed altrettante sconfitte crociate. Nel girone di ritorno Parma con soli 5 punti conquistati: sarebbe quart’ultimo in classifica se il campionato fosse iniziato da gennaio (stessi punti del Vicenza, peggio a 4 Pordenone, a 3 Cosenza e Crotone).

Ternana – Cremonese: assoluta parità nei 6 precedenti ufficiali fra le due squadre a Terni: 2 vittorie rossoverdi (ultima 2-1 nella serie B 2017/18), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2005/06) e 2 successi grigiorossi (ultimo 2-1 nella I Divisione 2007/08). Momento d’oro per la Cremonese, in assoluto. In assoluto la squadra di Pecchia ha messo insieme 24 punti nelle ultime 11 giornate, vincendo 7 partite, pareggiandone 3 e perdendo solo rocambolescamente a Lecce, 1-2 nel finale, lo scorso 23 gennaio. Reduce da due 0-0, a Perugia ed in casa contro il Vicenza, la squadra di Pecchia non segna da 211’ (Zanimacchia al 59’ del 3-1 casalingo sul Parma del 15 febbraio scorso) e non subisce gol da 209’ (Simy al 61’ della medesima partita).

Sabato 26 febbraio, ore 16.15

Perugia – Benevento: assoluta parità negli 8 precedenti in Umbria fra le due squadre: 3 vittorie biancorosse (ultima 3-1 nella serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 1-1 nel playoff di B 2016/17) e 3 successi sanniti (ultimo 2-1 nella serie B 2019/20). Perugia primo in B nella classifica del girone di ritorno: 13 punti per i biancorossi di Alvini in 6 turni disputati. Prima volta da ex al “Curi” per Fabio Caserta, coach degli umbri 2020/21 che ha riportato subito in B i biancorossi dopo un anno di purgatorio in Lega Pro: per lui in 42 panchine ufficiali a Perugia score di 25 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

Domenica 27 febbraio, ore 15.30

Ascoli – Crotone: ad Ascoli sono 15 i confronti ufficiali fra le due squadre: 9 le vittorie bianconere (ultima 3-2 nella serie B 2018/19), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2019/20) e 2 successi calabresi (ultimo 1-0 nella serie B 2015/16). Crotone senza vittorie dal 18 dicembre scorso, 4-1 allo “Scida” sul Pordenone. Nel girone di ritorno rossoblu ultimi in classifica, 3 punti in 6 giornate, come il Cosenza.

Cittadella – Frosinone: nei 10 precedenti ufficiali fra le due squadre al “Tombolato” una sola vittoria granata (1-0 nella B dell’anno scorso), a fronte di 5 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2019/20) e 4 successi ciociari (ultimo 3-2 nel playoff cadetto 2019/20, dopo overtime). Il Cittadella è la formazione cadettache manda in rete meno giocatori: soltanto 9 dopo 25 giornate, come anche la Reggina. Nicolò Brighenti festeggia la sua gara numero 200 in Serie B, collezionate con le casacche di Vicenza e Frosinone. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 31 gennaio 2012 in Torino-Vicenza 1-0.

Monza – Lecce: a Monza sono 14 i precedenti fra le due squadre: 5 le vittorie biancorosse (ultima 1-0 nella serie B 2020/21), 7 i pareggi (ultimo 1-1 dopo overtime nella coppa Italia 2005/06, poi qualificazione ai rigori salentina, 5-3) e 2 vittorie giallorosse (ultima 2-0 nella coppa Italia “maggiore” 1998/99). Di fronte i due attacchi record: comanda a 41 il Lecce, segue a 40 il Monza (come Benevento e Frosinone). Il Monza vanta l’attacco record del 2022, 16 reti segnate ed ha in Mattia Valoti il bomber della B nell’anno solare 2022 (6 centri).

Reggina – Pisa: negli 8 precedenti ufficiali fra le due squadre in Calabria è vantaggio ospite: 2 i successi amaranto (ultimo 1-0 nella serie B 1970/71), 3 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1989/90) e 3 vittorie toscane (ultima 2-1 nella serie B dell’anno scorso). Reggina squadra cadetta che pareggia di meno: 5 volte in 25 turni, come l’Alessandria. Il Pisa è la difesa “bunker” della B: appena 19 i gol subiti dai toscani in 25 partite e compagine meno sconfitta dell’attuale torneo cadetto, 3 sole volte, come il Lecce.