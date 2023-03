Serie B, risultati e marcatori della 27a giornata

Il turno infrasettimanale consegna una grossa fetta di serie A al Frosinone: con la vittoria sulla Spal per 2-0, la squadra di Grosso (che non fa sconti all'amico ed ex compagno di Nazionale, Oddo, che resta solo in fondo alla classifica) allunga in classifica e si porta a +11 sul Genoa, che ha trovato un pari, per 0-0, all'Unipol Arena di Cagliari. Il pari del Genoa regala una notte da sogno al Bari, che accorcia proprio sui liguri (-1) grazie al successo casalingo sul Venezia. Decisiva la rete di Bellomo. Ora per Inzaghi e la sua Reggina la serie A diretta diventa quasi utopia. Prosegue la favola del Sudtirol, che sale al quarto posto dopo il colpo di Benevento: sanniti battuti 2-0 e ancora quartultimi, ma senza perdere terreno dal Venezia, quintultimo. COlpaccio del Pisa al Tardini, che porta la squadra di mister D'Angelo al sesto posto, con i play-off sempre più blindati. Cittadella-Brescia e Perugia-Como finiscono con scialbi pareggi senza gol: entrambe le sfide si chiudono sullo 0-0 e il punto è di speranza per Gastaldello, terzultimo e ancora attaccato al treno per la salvezza diretta. Il successo del Cosenza nel derby calabrese riaccende anche le chance dei Lupi rossoblu, che lasciano l'ultimo posto e ora vedono da vicino la luce della zona salvezza. Vittoria 1-0 e sorpasso dell'Ascoli sul Modena. Continua la risalita dei marchigiani con Breda in panchina: ora sono decimi ad un solo punto dalla zona play-off. Curiosità: in Modena-Ascoli e Perugia-Como arbitri sostituiti per infortunio.



Serie B, 27a giornata: risultati e marcatori

BARI-VENEZIA 1-0 64' Bellomo

BENEVENTO-SUDTIROL 0-2 12' Belardinelli, 59' Cissé

CAGLIARI-GENOA 0-0

CITTADELLA-BRESCIA 0-0

MODENA-ASCOLI 0-1 75' Mendes

PERUGIA-COMO 0-0

SPAL-FROSINONE 0-2 24' Lucioni, 61' Caso

PALERMO - TERNANA 0-0

PARMA - PISA 0-1 90'+5' Valenti

COSENZA - REGGINA 2-1 44' Gori (R), 90' e 90'+2' Nasti (C)