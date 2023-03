Serie B, risultati e marcatori della 28a giornata

Continua il volo solitario del Frosinone, che batte 3-0 il Venezia con la doppietta di Mulattieri e il gol di Caso e consolida il proprio primato e mette in frigo lo champagne. Sesto risultato utile di fila per il Bari che sale al secondo posto, in attesa della risposta del Genoa. Prosegue la favola del Sudtirol che batte anche il Perugia ed è quarto in classifica. In zona retrocessione ritrova la vittoria la Spal, prima della gestione Oddo, mentre il Brescia ferma il Cagliari sul pari e tiene accesa la fiammella della speranza per la salvezza diretta. Domani sera il posticipo Genoa-Cosenza, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Serie B, 28a giornata: risultati e marcatori

ASCOLI-BARI 0-1 45+3' rig. Cheddira

BRESCIA-CAGLIARI 1-1 67' rig. Lapadula (C), 77' Bisoli (B)

COMO-MODENA 1-0 53' Cerri

FROSINONE-VENEZIA 3-0 15' e 50' Mulattieri, 47' Caso

SPAL-CITTADELLA 2-1 41' Fetfatzidis (S), 72' Prati (S), 79' rig. Ambrosino (C)

SUDTIROL-PERUGIA 2-1 25' Mazzocchi (S), 45' rig. Casasola (P), 74' Curto (S)

TERNANA-BENEVENTO 2-2 7' Mantovani (T), 20' Acampora (B). 32' Coulibaly (T), 45+1' Tello (B)

PISA-PALERMO 1-1 giocata sabato 38' Di Mariano (PA), 85' Sibilli (PI)

REGGINA-PARMA 0-1 giocata sabato 68' Vazquez

GENOA-COSENZA, lunedì ore 20.30 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW