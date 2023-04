Serie B, 34a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Cinque giornate al termine della stagione regolare, in molte piazze della serie B è scattato il conto alla rovescia. Una di queste è sicuramente Frosinone: i ciociari sabato ospitano il Sudtirol allo "Stirpe" e avranno uno stadio sold out per un match che potrebbe già essere decisivo: in caso di vittoria, e ko del Bari nel posticipo di domenica pomeriggio a Pisa, la squadra di Grosso potrebbe già essere promossa in A, arrivando a +13 dalla terza in classifica. Scenario complesso, ma da non escludere a prescindere. Tanto che i tifosi del club laziale non vogliono perdersi il possibile match della promozione, anche se il verdetto arriverebbe solo 24 ore dopo la partita contro l'ostica formazione di Bisoli, quarta forza del campionato.

Il Genoa non può ancora chiudere i conti per il ritorno in A, ma a Cittadella ha l'occasione per mettere un mattoncino decisivo nella sua cavalcata al secondo posto. La squadra di Gilardino ha sei lunghezza di vantaggio sul Bari, ancora poche per poter pensare già alla festa. Serviranno ancora punti pesanti. Come quelli in palio al Tombolato. Domenica scenderà in campo nel posticipo di Pisa l'inseguitrice Bari: Mignani spera in una frenata delle prime due della classe per tenere ancora viva la fiamma della speranza di una promozione diretta, comunque difficile a questo punto della stagione. Ma i pugliesi dovranno vincere all'Arena Garibaldi per sperare, e la missione non sarà certo delle più semplici: la squadra di D'Angelo è settima e vuole mettere al sicuro la sua poltrona nei play-off.

Scontro diretto tra quinta e sesta della classe al Tardini in Parma - Cagliari: chi vince può ancora provare a salire al quarto posto, che significherebbe non giocare il turno preliminare dei play-off, ovvero correre un rischio in meno nella lotteria degli spareggi promozione.

La Reggina, dopo aver perso tre punti pochi giorni causa penalizzazione, si ritrova ottava in classifica. Inzaghi deve ricominciare la sua rincorsa ad una buona posizione play-off, e per farlo si troverà contro il suo passato: il Brescia penultimo in classifica e ad un passo dal baratro della C.

In zona retrocessione, incrocio da brividi per Perugia e Cosenza: al Curi tira aria di spareggio tra quartultima (la squadra umbra) e quintultima (quella calabrese), separate in classifica da tre punti. Per Castori è un'ultima chiamata per sperare ancora nella salvezza diretta.

Alta tensione anche nel derby della Via Emilia in programma al Braglia di Modena: la squadra di Tesser può ancora sperare nell'aggancio in extremis ai play-off, ma deve battere la Spal di Oddo, terzultima ad un passo dal Perugia (un punto in meno). Gli estensi possono tornare in cosa per la salvezza, ma non possono fallire in casa dei cugini.

Serie B, 34a giornata: programma e orari

Venerdì 21 aprile, ore 20:30

Reggina - Brescia

Sabato 15 aprile, ore 14

Como - Ascoli

Cittadella - Genoa

Frosinone - Sudtirol

Modena - Spal

Parma - Cagliari

Perugia - Cosenza

Sabato 15 aprile, ore 16:15

Palermo - Benevento

Domenica 16 aprile, ore 16:15

Pisa - Bari

Ternana - Venezia

Serie B, 34a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.