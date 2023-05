Serie B, 37a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Penultima giornata di serie B. Decise le promozioni in serie A, con la festa del Genoa (le due neopromosse si affrontano allo Stirpe sabato alle 16:15, è ancora in ballo il primo posto finale), adesso le emozioni si spostano sulla zona play-off e su quella per non retrocedere. E non mancano, a 180' dalla fine dei giochi. Non c'è ancora nessuna retrocessione aritmetica e, soprattutto, a 180’ dalla fine della regular season ci sono squadre che possono ambire ai play-off, ma non sono ancora abbastanza distanti dal play-out. Una dato che conferma la grande incertezza del campionato cadetto. Sarà un finale molto intenso: 8 squadre si giocano gli ultimi due posti negli spareggi promozione (dove le posizioni sono tutte da definire). Addirittura in 10 cercano la salvezza, che sia diretta o attraverso lo spareggio.

Incroci da paura. Come Venezia - Perugia: i lagunari cercano un posto tra le prime otto, il Grifo lotta disperatamente per agganciare almeno il play-out. E che dire di Brescia - Pisa: i lombardi cercano l'impresa per evitare la C, i toscani non vogliono uscire dalla zona play-off e devono vincere ad ogni costo. Tremano anche a Ferrara: la SPAL può solo vincere nel derby contro il Parma se non vuole retrocedere. Ma i ducali sono sesti e possono ancora arrivare quarti, un doppio salto in classifica che potrebbe diventare decisivo.

Sabato c’è anche Frosinone-Genoa, passerella per le squadre che hanno meritato il salto di categoria. Tutte le altre partite si giocheranno alle 14 in contemporanea e avranno un peso specifico molto più alto, perché saranno in qualche modo decisive. Si andrà in campo tutti insieme, come accadrà pure per l’ultima giornata (tutti alle 20.30) di venerdì 19 maggio.