Serie B, 37a giornata: Benevento e Spal in C, il Perugia spera e il Bari è terzo

La penultima giornata ha consegnato agli archivi altri due verdetti: salutano la serie B con una giornata d'anticipo Benevento e Spal, tristemente appaiate in fondo alla classifica. La squadra di Oddo perde contro il Parma e viene agganciata - inutilmente - dal Benevento, che invece vince con orgoglio l'ultima in casa contro il Modena per 2 a 1. Una vittoria che vale solo per le statistiche. Il ciclo d'oro del patron Vigorito vive il suo momento più triste, al termine di una stagione iniziata male e finita peggio.

Il Perugia mette apprensione al Venezia, lanciato ancora verso i play-off, ma deve cedere al Penzo (3-2): ora la squadra di Castori - che in settimana ha evitato l'esonero - ha un piede e mezzo in serie C. Nel prossimo week-end si giocheranno 90' drammatici per almeno quattro squadre. Anche Brescia e Cosenza restano in zona play-out dopo i pareggi contro Pisa e Ascoli. Nessun problema per il Como, che affonda 3-1 la Ternana e si mette in salvo.

Ai piani alti, il Bari raggiunge l'obiettivo: batte la Reggina con un gol di Folorunsho e blinda il terzo posto che vale i play-off con il miglior piazzamento possibile. Pareggia il Sudtirol contro il Cittadella: la squadra di Bisoli è tallonata da Parma e Cagliari e deve difendere la quarta posizione per evitare il turno preliminare. I sardi di Ranieri non fanno sconti al Palermo, ora appeso al filo dell'ultima flebile speranza di giocare i play-off. Frosinone-Genoa chiudono la giornata allo Stirpe con la "supercoppa" tra le due promosse in serie A.

Serie B, 37a giornata: risultati

BARI-REGGINA 1-0

BRESCIA-PISA 1-1

CAGLIARI-PALERMO 2-1

COMO-TERNANA 3-1

SPAL-PARMA 0-1

SUDTIROL-CITTADELLA 1-1

ASCOLI-COSENZA 1-1

VENEZIA-PERUGIA 3-2

BENEVENTO-MODENA 2-1

FROSINONE - GENOA 3-2