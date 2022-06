Serie B, gli allenatori della stagione 2022 - 2023

Mancano cinque annunci, forse solo quattro, considerando scontato quello del Palermo per la conferma di Baldini dopo aver vinto i play-off, per completare il quadro delle venti panchine di serie B per la stagione 2022/2023. La cadetteria attende i nomi dei timonieri di Brescia (dove Corini ha rescisso il contratto due giorni fa e lo spagnolo Clotet pare favorito per il ritorno in sella), Cosenza (con Cosmi che insidia Bisoli, artefice di una clamorosa salvezza ai play-out), Pisa (dopo la separazione con Luca D'Angelo al termine di quattro stagioni irripetibili) e Reggina (può restare Stellone, ma calabresi alle prese con un complicato passaggio di consegne al vertice della società per evitare di perdere la categoria e forse il posto tra i professionisti). Tra le altre sedici società del campionato, sei hanno scelto un allenatore nuovo, altre dieci - metà dell'organico della categoria - hanno deciso di ripartire dal tecnico della passata stagione. Non solo le neopromosse Bari e Modena, ma anche il retrocesso Genoa, che sarà l'avversario da battere probabilmente per tutti, pronto a scommetere ancora su Blessin, al debutto nella B italiana. Hanno cambiato la guida Cagliari (Liverani) e Venezia (Javorcic). Pecchia, dopo aver vinto la B con la Cremonese, ora riparte da Parma, per ridare la A ad un'altra nobile decaduta.

Serie B 2022/2023: tutti gli allenatori

Ascoli: Bucchi (nuovo)

Bari: Mignani (confermato)

Benevento: Caserta (confermato)

Brescia: da definire

Cagliari: Liverani (nuovo)

Cittadella: Gorini (confermato)

Como: Gattuso (confermato)

Cosenza: da definire

Frosinone: Grosso (confermato)

Genoa: Blessin (confermato)

Modena: Tesser (confermato)

Palermo: Baldini (confermato)

Parma: Pecchia (nuovo)

Perugia: Castori (nuovo)

Pisa: da definire

Reggina: da definire

Spal: Venturato (confermato)

Sudtirol: Zauli (nuovo)

Ternana: Lucarelli (confermato)

Venezia: Javorcic (nuovo)