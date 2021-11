Serie B, gli anticipi della 14a giornata: sintesi e highlights

Cristian Brocchi vince con un gol di Giacomelli a Crotone e si tiene stretta la panchina del Vicenza. Colpaccio biancorosso nello scontro salvezza contro i calabresi di Marino, che non riescono ad uscire dai bassifondi della classifica. Il Lecce non riesce a superare un'ottima Ternana: finisce 3 a 3 al Via del Mare e i salentini, al momento, agganciano il Pisa al secondo posto, senza riuscire a scavalcarli.

Crotone-LR Vicenza 0-1

Va ad un Vicenza più deciso e concreto del Crotone lo scontro diretto dello Scida, che da’ fiato alla squadra di Brocchi e certifica invece la crisi nera di quella di Marino, alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Primo tempo un po’ bloccato, con solo un paio di occasioni di Estevez da una parte e Ranocchia dall’altra. Decisamente più vivace la ripresa, a metà della quale Brocchi azzecca i cambi che sbloccano la partita. Perché dopo la conclusione di Maric messa in angolo nei primissimi minuti, è il neoentrato Giacomelli a seminare il panico nella difesa rossoblù: prima al 20′ quando il suo gol di destro a giro viene vanificato da una posizione di fuorigioco, e poi due minuti più tardi quando firma il vantaggio finalizzando tutto solo dal centro dell’area l’azione iniziata da Diaw sulla destra. La reazione del Crotone non arriva, mentre arrivano un paio di altre occasioni per gli ospiti, che chiudono il match col pallone tra i piedi e tre punti preziosissimi.

Lecce-Ternana 3-3

Il Lecce fa tredici come partite utili ma non riesce a battere la Ternana. Finisce 3-3 una gara ricca di emozioni e gol, che già dalle prime battute vede gli ospiti passare in vantaggio con Falletti e poco dopo Majer siglare il pari. Prima dell’intervallo la squadra di casa torna avanti con Strefezza ma nella ripresa, all’11’, Gabriel regala a Donnarumma il più facile dei gol. I salentini, però, non si perdono d’animo e ritrovano il vantaggio con un po’ di fortuna: tiro di Strefezza e deviazione decisiva di Boben che inguaia la Ternana. A fissare però il risultato sul definitivo 3-3 è Partipilo, al 27′, con un tiro angolato. Il Lecce aggancia il Pisa al secondo posto a quota 25, a -2 dalla capolista Brescia che domani ospiterà proprio i nerazzurri. Secondo pari consecutivo invece per l’undici di Lucarelli, che sale a quota 18.

Le partite di oggi

Alessandria-Cremonese, ore 14. Diretta sul canale Sky Sport 256 (satellite e internet).

Ascoli-Monza, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre).

Benevento-Reggina, ore 14. Diretta sul canale Sky Sport 252 (satellite e internet).

Frosinone-Pordenone, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

Cosenza-Spal, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 255 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Brescia-Pisa, ore 16.15. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

Perugia-Cittadella, ore 18.30. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Domani

Como-Parma, ore 20.30. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).