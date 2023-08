Serie B, anticipi e posticipi delle prime tre giornate

Dieci giorni all'inizio della serie B. Con le incertezze legate ai ricorsi da discutere al Consiglio di Stato, ma anche con la voglia di rivivere un'altra stagione da record. Di spettacolo, gol e pubblico. Le Lega di B ha pubblicato il calendario degli anticipi e posticipi dalla prima alla terza giornata. Si parte il 18 agosto con il match di apertura, sarà subito un big match: Bari-Palermo, fischio d’inizio venerdì alle 20.30. Tra sabato e domenica in campo tutte le altre. Da Cosenza-Ascoli a Venezia-Como. Sono in totale otto le gare in programma per ogni giornata. Restano la X e la Y per Reggina e Lecco, che avrebbero dovuto sfidare rispettivamente Modena e Pisa: i lombardi vanno verso la conferma nella categoria, mentre al posto dei calabresi scalpita il Brescia.

Il Tar, infatti, al momento ha confermato le decisioni del Consiglio Federale: accolto il ricorso della matricola lombarda, bocciato quello della Reggina. La linea della Federcalcio, però, è quella di attendere il verdetto finale che spetta al Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa: la sentenza arriverà il 29 agosto. Il campionato cadetto però scalda i motori: si comincerà nonostante ci siano due squadre in bilico.

Serie B, prima giornata

Bari-Palermo è l’anticipo della prima giornata: si gioca venerdì 18 agosto alle 20.30. Sabato 19 alle 20.30 vanno in campo: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro, Ternana-Sampdoria. Chiudono domenica 20 in serata: Sudtirol-Spezia, Cittadella-Reggiana, Parma-Feralpisalò e Venezia-Como.

Serie B, seconda giornata Sampdoria-Pisa si gioca venerdì 25 alle 20.30. Sabato alle 18 c’è Venezia-Cosenza, alle 20.30 spazio a: Como-Reggiana, Cremonese-Bari, Feralpisalò-Sudtirol, Modena-Ascoli, Parma-Cittadella. Domenica alle 20.30 è il momento di Catanzaro-Ternana.