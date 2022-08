Serie B, Bari - Palermo: dove vedere la partita in tv o in streaming

Entrambe sono partite bene in campionato. Entrambe tornano in B dopo una lunga assenza grazie ad una cavalcata trionfale nell'ultima serie C. Entrambe hanno alle spalle società forti e ambiziose, città storiche del calcio italiano e tifoserie appassionate con pochi eguali. Bari e Palermo sono le grandi protagoniste dell'anticipo della 2a giornata di serie B in programma questa sera in un San Nicola vestito a festa e degno di un big match di serie A, con oltre ventimila tifosi sugli spalti. In campo, la formazione di Mignani cerca la prima vittoria dopo aver pareggiato con una prestazione brillante al debutto al Tardini contro il Parma. I siciliani, che hanno vinto la prima in casa contro il Perugia, arrivano forti del risultato ma anche delle ultime mosse di mercato che stanno trasformando la rosa di Corini in una delle migliori del campionato (presi Bettella e Di Mariano, in arrivo Segre). Incuriosisce anche il confronto tra le panchine: da una parte un debuttante come Mignani, che sembra avere idee chiare e proposte interessanti, dall'altra un tecnico esperto come Corini, che va alla ricerca nella "sua" Palermo di un rilancio ai massimi livelli dopo qualche esperienza non felicissima. Per tutti e due, le chance di vittoria sono riposte sull'attacco e sulla fantasia: occhio quindi a Botta e Floriano, ma anche e soprattutto a Cheddira-Antenucci e Brunori. Ci sono tutti gli ingredienti per godersi una serata di assoluto spettacolo, in attesa degli altri match di giornata, in programma nel fine settimana.

Bari - Palermo: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (Vicari), Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello (Doda); Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All. Corini.

Bari - Palermo: dove vederla in tv o in streaming

L'anticipo della 2a giornata di serie B, Bari-Palermo, in programma questa sera alle 20,45 al San Nicola sarà trasmessa in tv sui canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Sarà possibile vedere la partita in streaming su Dazn attraverso l'App scaricabile su smart tv e sulle console di gioco Xbox e PlayStation. Un'altra app disponibile per lo streaming è Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv, su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook (prima di guardare la partita sarà però necessario attivare un account e registrarsi).