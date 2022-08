Serie B, anticipo Parma-Bari: dove vedere la partita in tv o in streaming

Partenza col botto per la serie B 2022/2023: questa sera inizia il nuovo campionato con la prima sfida della stagione, l'anticipo tra il blasonato e ambizioso Parma e il Bari, tornato dopo il lungo purgatorio della C con l'intenzione di restare il meno possibile e risalire presto in A. Una sfida tra due squadre in salute, reduci dai rispettivi blitz in Coppa Italia ai danni di squadre di categoria superiore, che hanno già fatto accendere i riflettori sulle realtà di Pecchia e Mignani: i ducali hanno espugnato l'Arechi di Salerno con le reti di Camara e Mihaila, mentre i pugliesi hanno inflitto un poker al nuovo Verona di Cioffi direttamente al Bentegodi. Tanta la curiosità di vedere all'opera queste due squadre, tra le più ricche di storia in una B mai così blasonata.

Per l'opening day del campionato cadetto, al Tardini è previsto un vero e proprio cerimoniale: oltre 200 ragazzi dei settori giovanili del Parma Calcio 1913 e delle società affiliate all’Academy realizzeranno una coreografia speciale costruendo un tricolore dinamico, accompagnati dal prestigioso Coro di Parma, guidato dal maestro Claudio Cirelli, che intonerà le Arie “Va, Pensiero” e “Libiamo ne’ lieti calici” di Giuseppe Verdi, simbolo del capoluogo emiliano. Prima del fischio d’inizio il Coro eseguirà, infine, l’inno “Fratelli d’Italia”. Parma-Bari: le probabili formazioni PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Mihaila; Inglese. All. Pecchia BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Moro – Garzelli

IV: Giordano

VAR: Paterna

AVAR: Imperiale

Serie B, Parma - Bari: dove vedere la partita in tv o in streaming

L'anticipo della prima giornata di campionato Parma - Bari, in programma questa sera alle 20,45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Diretta anche su DAZN. Streaming su Helbiz Live, Sky Go e Now.