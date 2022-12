Serie B, terna femminile per Frosinone-Ternana

La Can ha reso noto le designazioni per la 19a giornata della Serie B in programma lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Per il Boxing Day del torneo cadetto, oltre a due fischietti internazionali, Mariani e Guida rispettivamente impegnati a Bari e Como, ci sarà la novità di una terna tutta femminile per Frosinone-Ternana, in programma alle 18 allo stadio "Stirpe". Con la livornese Ferrieri Caputi, ci saranno le assistenti Di Monte di Chieti e Trasciatti di Foligno. Una notizia accolta con soddisfazione dalla Lega Serie B che in una nota ufficiale ha ricordato "come ancora una volta la Serie B è protagonista di una crescita culturale del nostro calcio. La gara dello "Stirpe" è fra l'altro una delle partite di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all'interno del Boxing day, giornata in cui la B sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello".

Serie B, 19a giornata (ultima di andata): programma e arbitri

BRESCIA – PALERMO h. 12.30

MARINELLI

BINDONI - IMPERIALE

ASCOLI – REGGINA h. 15.00

ABISSO

MONDIN- PAGNOTTA

BENEVENTO – PERUGIA h. 15.00

PICCININI

VIVENZI – CAVALLINA

CAGLIARI – COSENZA h. 15.00

PATERNA

TEGONI - CORTESE

COMO – CITTADELLA h. 15.00

GUIDA

DI IORIO - VALERIANI

SPAL – PISA h. 15.00

PRONTERA

ALASSIO - RANGHETTI

SUDTIROL – MODENA h. 15.00

DIONISI

CECCONI – BERCIGLI

VENEZIA – PARMA h. 15.00

MINELLI

BRESMES - CAPALDO

FROSINONE – TERNANA h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

DI MONTE - TRASCIATTI

BARI – GENOA h. 20.30

MARIANI

PRETI – DEL GIOVANE