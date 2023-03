Serie B, Ascoli - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ascoli e Bari non vogliono fermarsi, ma una delle due domani pomeriggio dovrà rallentare inevitabilmente. Il pareggio, tra l'altro, serve a poco per entrambe. Al Del Duca una partitissima per la 28a giornata di Serie B. I marchigiani sono rigenerati dalla cura Breda (10 punti in 4 gare, quasi 400' senza subire gol) e ora vedono da vicino i play-off, obiettivo del patron Pulcinelli. I baresi, invece, da neopromossi, sono a ridosso del secondo posto e non intendono lasciare campo libero al Genoa per la promozione diretta in A. Biancorossi terzi in classifica a -1 dai genoani. Mignani reduce da una serie di cinque risultati consecutivi (quattro vittorie e un pareggio), ma con tanti dubbi di formazione: ancora out Folorunsho e Ceter, Maita è al rientro dal turno di squalifica. Il centrocampista messinese dovrebbe prendere il posto di Molina, mentre sulla trequarti potrebbe rivedersi Bellomo, match winner contro il Venezia. In attacco ballottaggio tra Esposito, Scheidler e Antenucci per affiancare Cheddira. "Con l'Ascoli sarà un'altra partita nel nostro percorso, all'andata fu la prima sconfitta stagionale - le parole di Mignani - . Non giocammo benissimo ma secondo me perdemmo senza demeritare. Troviamo una squadra in serie positiva, in salute e che ci affronterà con la voglia di farci male".

In casa marchigiana invece sarà ancora una volta 4-3-1-2 con Falzerano sulla trequarti a sostegno del tandem offensivo composto da Gondo e Dionisi. Contro il Bari mancheranno sicuramente gli infortunati Eddy Gnahorè e Giuseppe Bellusci e lo squalificato Marcel Buchel. Da valutare le condizioni di Claud Adjapong e Federico Proia (alle prese con noie muscolari), dovrebbe tornare a disposizione l'attaccante Francesco Forte dopo aver smaltito i fastidi agli adduttori.

Ascoli-Bari: probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Giovane, Caligara, Falzerano, Gondo, Dionisi. All. Breda.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Abisso.

Serie B, Ascoli - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ascoli - Bari, gara della 28a giornata di serie B, in programma domani, domenica 5 marzo, alle 15, allo stadio Del Duca, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.