Serie B, Ascoli - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si gioca al Del Duca di Ascoli il posticipo che chiude la 26a giornata di serie B: arriva il Benevento in terra marchigiana. Una partita tra due squadre che stanno cercando la loro nuova identità dopo aver recentemente cambiato la guida tecnica. I bianconeri con Breda al posto di Bucchi hanno già incassato sei punti, rilanciando le residue ambizioni di ingresso in zona play-off. I giallorossi campani con Stellone al posto di Cannavaro (subentrato già a Caserta mesi fa) hanno battuto il Brescia in uno scontro diretto vitale per la salvezza, ma non affatto al sicuro e devono trovare continuità (venivano da quattro ko consecutivi) per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Tante assenze da una parte e dall’altra: prepararsi ad una partita tutt'altro che spettacolare, in cui potrebbe tornare comodo anche il punticino. L’Ascoli deve fare a meno di Gondo e Giovane (squalificati) e di Forte e Dionisi (che torna però tra i convocati), con un attacco da ridisegnare e sicuramente inedito. Breda se la giocherà, ma senza concedere regali. Stellone arriva con un Benevento incerottato e ancora a caccia di preziosi punti salvezza: out Glik, Ciano, Pettinari, Farias, Capellini e Vokic. Ma non solo: il tecnico fa il punto alal vigilia del match di Ascoli: "Ci aspetta una partita importante. L'Ascoli viene da un cambio d'allenatore, si tratta di una squadra che si è ripresa conquistando due vittorie in altrettante partite, uscendo dai bassifondi della classifica. E' una squadra in salute, dobbiamo dare continuità ad una vittoria di rilievo con il Brescia. Sarà un periodo difficile visti anche gli indisponibili. Avremo cinque gare da giocare in 20 giorni. Arrivare a partite ravvicinate con questa emergenza non è semplice. Infermeria? Si sono aggiunti agli infortunati che già conoscete anche Agnello, Basit e pure Veseli che ha rimediato un fastidio agli adduttori. Schiattarella non riesce a spingere: ha un problema tra il tendine e il polpaccio, speriamo di recuperarlo. Letizia? Non è ancora al meglio, dobbiamo gestirlo, non ha recuperato al 100%, deve mettere forza sulla gamba. Spero di utilizzarlo in corso d'opera e anche Mercoledì perché bisogna far rifiatare alcuni calciatori. Ne cambierò tre o quattro nel turno infrasettimanale con il Sudtirol. E' bene dosare le forze. Tello? Ha fatto un lavoro differenziato nei primi due giorni. Sta bene. Leverbe partirà lui dall'inizio, sono convinto che farà un'ottima partita. Simy e La Gumina? Possono giocare insieme come fatto a Cagliari. Ad Ascoli partirà uno solo titolare e l'altro entrerà a gara in corso, poi con il Sudtirol accadrà il contrario. Dobbiamo ragionare nei momenti difficili, poi il resto viene da sé con la tranquillità dei risultati. Non siamo in una situazione di classifica serena che ci permette di andare ad Ascoli e giocare in maniera blanda".

Ascoli-Benevento: probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Bellusci, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Marsura, Pedro Mendes. All. Breda.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Veseli, Tosca, Foulon; Karic, Viviani, Acampora; Improta, Tello; La Gumina. All. Stellone.

Serie B, Ascoli - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ascoli - Benevento, posticipo della 26a giornata di serie B, in programma domani, domenica 26 febbraio, alle 16.15, allo stadio Del Duca, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.