Serie B, Ascoli - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Allo stadio Del Duca di Ascoli si chiude domani sera la decima giornata di serie B. Ascoli - Cagliari è uno snodo fondamentale per entrambe, una partita del cuore per Cristian Bucchi, tecnico marchigiano con un passato da bomber in Sardegna. Liverani arriva senza Goldaniga (lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro) e Ciocci (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). I rossoblù hanno inserito in lista il difensore classe 2003 Davide Veroli, acquistato in estate dal Pescara (numero di maglia 26), marchigiano doc di Senigallia.

Anche Bucchi ha i suoi problemi di formazione: contro il Cagliari out Leali, Gnahorè e lo squalificato Gondo. Difficile il recupero di Buchel, alle prese con una fastidiosa fascite plantare.

La squadra di Liverani cerca un colpo esterno per spiccare il volo: ha finora collezionato 14 punti con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 9 gol all'attivo ed altrettante al passivo. Fuori casa i sardi hanno raccolto 5 punti in quattro gare con un bottino di 1 vittoria (a Benevento per 2-0), 2 pareggi ed 1 ko (per 1-0 sul campo della Spal), con appena 3 reti fatte e 2 subite. E' ancora poco per restare sulla scia del super Genoa di Blessin e del Frosinone terribile di Grosso. Ma l'obiettivo dei sardi è tornare in A. Il problema è ancora legato al gol: Luvumbo e Mancosu hanno segnato due reti a testa, uno solo Lapadula, Deiola, Pereiro, Rog e Makoumbou.

Ascoli - Cagliari: probabili formazioni

Ascoli (3-5-2) Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Bidaoui, Dionisi. All. Bucchi.

Cagliari (4-3-3) Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu, Falco, Luvumbo. All. Liverani.

Ascoli - Cagliari: dove vederla in tv o in streaming

Ascoli - Cagliari, posticipo della 10a giornata di serie B, in programma domani, lunedì 24 ottobre, alle 20.30, allo stadio Del Duca, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.