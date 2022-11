Serie B, Ascoli - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La capolista vuole continuare la sua fuga solitaria in testa alla classifica, ma per riuscirci domani sera nell'anticipo della 13a giornata dovrà superare l'esame di uno dei campi più complicati del momento, il Del Duca, stadio in cui l'Ascoli sta disputando un ottimo campionato. La squadra di Bucchi è reduce da un ottimo momento, con 10 punti conquistati nelle ultime quattro partite. Contro il Frosinone Bucchi sembra intenzionato a confermare il 3-5-2. In porta agirà Guarna. La difesa a tre sarà composta da Simic, Botteghin e Quaranta. Il centrocampo vedrà sulle corsie laterali Falzerano e Falasco, mentre nel mezzo spazio al terzetto Collocolo, Eramo, Calligara. In avanti vicino all'ex Dionisi ci sarà Gondo.

Grosso dovrà rinunciare a un calciatore importante come Kone. Il centrocampista si è operato per risolvere una infrazione al quinto metatarso del piede sinistro. L'ex Crotone sarà out fino a gennaio. Assente ad Ascoli anche Ciervo per un problema ai flessori. Recuperato invece Borrelli che ad inizio settimana non si è allenato con i compagni causa febbre. Al “Del Duca” il Frosinone scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1 che in alcuni casi si trasforma in un 4-3-3. In porta agirà Turati. La linea a quattro di difesa sarà formata da Sampirisi sulla destra, dalla coppia Lucioni-Ravanelli nel mezzo e da Frabotta sulla sinistra. A centrocampo agiranno Mazzitelli e Boloca, con Rohden, in gol nell’ultima partita, che svolgerà l’importante compito di collante tra centrocampo e attacco. Trequarti che, oltre allo svedese, vedrà altri due interpreti: Caso e Garritano. In avanti ballottaggio per una maglia tra Moro e Mulattieri, con il primo però che sembra in leggero vantaggio sull’ex Crotone.

Ascoli - Frosinone: probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Collocolo, Eramo, Calligara, Falasco; Dionisi, Gondo. All. Bucchi.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli; Frabotta; Mazzitelli, Boloca; Rohden, Caso, Garritano; Moro. All. Grosso.

Ascoli - Frosinone: dove vederla in tv o in streaming

Ascoli - Frosinone, anticipo della 13a giornata di serie B, in programma domani, venerdì 11 novembre, alle 20.30, allo stadio Del Duca di Ascoli, sarà trasmessa in tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.