Serie B, Ascoli - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alberto Gilardino ad Ascoli domani per prendersi definitivamente il Genoa. Si gioca al "Del Duca" una delle partite più interessanti della 17a giornata di serie B. Il Genoa, tornato a vincere nel giorno del debutto in panchina dell'ex campione del mondo, subentrato a Blessin dalla Primavera del Grifone, cerca conferme in trasferta domani pomeriggio alle 15 contro un Ascoli reduce dal ko di Pisa e da una serie grigia di cinque partite: tre pareggi e due sconfitte. Per il momento, addio alla zona play-off. Il Genoa vuole vincere per tornare al secondo posto (la Reggina dista solo tre punti).

Le ultime

Tante assenze nell'Ascoli a cui si è aggiunta nei giorni scorsi quella del difensore Bellusci, squalificato. Ai box anche l'attaccante Dionisi che non recupera per la gara di domenica alle 15. Sarà 3-5-2 per i bianconeri con Guarna in porta e la coppia offensiva formata da Mendes e Lungoy che avranno il compito di segnare quei gol utili per provare a tornare al successo dopo oltre un mese di attesa.

Gilardino non dovrebbe toccare la formazione che ha battuto il Sudtirol giovedì scorso. Scontata la conferma di Semper in porta, davanti a lui la coppia centrale Bani-Dragusin non si tocca e non dovrebbero cambiare anche i terzini con Sabelli ed Hefti favoriti su Czyborra e Vogliacco. Pochi dubbi dalla mediana in su, Badelj non è al meglio, giocheranno quindi Frendrup e Strootman con Jagiello a chiudere il terzetto. Nel tridente spazio ancora a Coda e Gudmundsson insieme ad un Aramu aparso in crescita nell'ultima uscita.

Ascoli-Genoa: le probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Collocolo, Falzerano, Eramo, Caligara, Falasco; Mendes, Lungoyi.

Genoa (4-3-3): Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Coda, Aramu.

Ascoli-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Ascoli e Genoa, in programma domani pomeriggio, domenica 11 dicembre, alle ore 15, allo stadio "Del Duca" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.