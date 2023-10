Serie B, l'Ascoli cambia direttore sportivo

Tutto in ventiquattr'ore. L'Ascoli cambia direttore sportivo. Dopo il pari di Brescia, la società marchigiana ha licenziato Marco Valentini e, poche ore fa, ha affidato l'incarico a Marco Giannitti, 52 anni, origini laziali (di Nettuno) ma abruzzese d'adozione, ex portiere, reduce dalle stagioni dietro la scrivania del Perugia, portato dalla C ai play-off di B prima di essere esonerato dal presidente Santopadre nella turbolenta stagione passata, in cui gli umbri alla fine sono retrocessi nuovamente in C.

Giannitti nella sua lunga carriera ha costruito alcuni autentici miracoli calcistici, come quello della sua città adottiva, Celano, in Abruzzo, portata dai dilettanti ai play-off per la vecchia C1 (Prima Divisione) in Lega Pro. Poi il meglio a Frosinone, firmando tre promozioni: una dalla C alla B e due addirittura dalla B alla A, con Longo prima e Stellone poi.

I due comunicati dell'Ascoli

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Marco Giannitti. Il neo DS, al quale il Club augura un buon inizio e un proficuo lavoro, sarà presentato agli organi di informazione dal Direttore Generale Domenico Verdone domani, martedì 3 ottobre, alle ore 15:00, presso la sala stampa della sede sociale di Corso Vittorio Emanuele".

"Il Direttore Sportivo Valentini sollevato dall'incarico. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Marco Valentini. Il Club ringrazia Valentini per il suo operato e gli augura i migliori successi professionali".