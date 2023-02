Ascoli e Perugia protagonista di una classica della serie B, che è diventata con il passare delle settimane una sfida salvezza da non perdere per entrambe. Marchigiani che hanno perso terreno dalla zona play-off e che oggi si presentano con un nuovo allenatore, Roberto Breda, scelto dal patron Pulcinelli per risalire in fretta la classifica. Umbri che si sono messi alle spalle una prima parte di stagione da incubo e che adesso, con 26 punti, sono in corsa per la salvezza diretta che fino a qualche settimana fa sembrava pura utopia. Alle 16:15 al "Del Duca" una partita da non perdere, che forse non regalerà spettacolo, ma tensione, equilibrio e contenuti: chi vince, infatti, può svoltare definitivamente, mentre chi perde rischia seriamente di restare indietro.

Castori si aspetta una reazione immediata dell'Ascoli dopo il cambio in panchina. Buone notizie provenienti dalla rifinitura: Aleandro Rosi e Marco Olivieri sono recuperati e fanno parte della lista dei convocati al pari di Cristian Dell'Orco, che torna dalla squalifica. Assenti Simone Santoro, appiedato per un turno dal giudice sportivo, ed Aljaz Struna, non ancora considerato in condizione ottimale. Venticinque i convocati del neo tecnico Roberto Breda, che dovrà invertire un trend che vede i bianconeri vincenti in una sola occasione nelle ultime due giornate. Tra questi non ci sono il capitano Federico Dionisi, bestia nera del Perugia, lo squalificato Lorenco Simic e il lungodegente (ex) Eddy Gnahorè. L'undici di partenza marchigiano dovrebbe schierarsi con il 3-5-2.

Serie B, Ascoli - Perugia: probabili formazioni

Ascoli (3-5-2) Leali; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia Falasco; Forte, Gondo. All. Breda.

Perugia (3-4-1-2) Gori; Rosi, Sgarbi, Dell'Orco; Casasola, Bartolomei, Iannoni, Gori; Kouan; Di Serio, Olivieri. All. Castori.

Serie B, Ascoli - Perugia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ascoli - Perugia sarà visibile in diretta a partire dalle ore 16:15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.