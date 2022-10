Serie B, Bari - Ascoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari non vuole smettere di sognare, l'Ascoli cerca di restare in media per un campionato di medio alta classifica. Al San Nicola oggi pomeriggio (16.15) prevista l'ennesima bolgia della stagione per la matricola terribile di mister Mignani, che ha raggiunto la vetta in coabitazione con la Reggina e adesso vuole tentare il primo allungo della stagione.

Tutti disponibili per Michele Mignani che avrà la possibilità di schierare il suo undici migliore. Nel 4-3-1-2 del tecnico genovese, oltre a Caprile tra i pali, dovrebbero trovare spazio Pucino, Vicari, Di Cesare e Ricci. A centrocampo non dovrebbero esserci novità con Maita, Maiello e Folorunsho che appaiono inamovibili. Sulla trequarti Bellomo è ancora in vantaggio su Botta, mentre l'attacco è tutto di Cheddira e Antenucci, rispettivamente primo e secondo nella classifica dei marcatori del campionato di Serie B.

Per la trasferta del San Nicola, il tecnico ascolano Christian Bucchi dovrà fare a meno di ben 7 elementi: non saranno a disposizione lo squalificato Bellusci e gli infortunati Leali (comunque a seguito della squadra), Gnahorè, Salvi, Ciciretti, Buchel e Falzerano. In porta ci sarà l'ex Guarna, mentre il 3-5-2 dovrebbe svilupparsi con Simic, Botteghin e Quaranta in difesa; Donati e Falasco ad agire da quinti, con Collocolo, Giovane e l'ex Eramo a centrocampo, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Gondo e Dionisi.

Prima del fischio d'inizio di un match che vedrà allo stadio oltre 25mila tifosi (cancelli aperti 3 ore prima dell'inizio) ci sarà la premiazione della Lega B per Walid Cheddira, capocannoniere del campionato cadetto con 8 reti, insignito del titolo di MVP di settembre.

Bari-Ascoli: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Gondo, Dionisi. All. Bucchi

Arbitro: Rutella di Enna.

Bari - Ascoli: dove vederla in tv o in streaming

Bari - Ascoli, gara della 9a giornata di serie B, in programma oggi, sabato 15 ottobre, alle 16.15, allo stadio San Nicola, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.