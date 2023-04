Serie B, Bari - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivi diversi, ma urgenza di fare punti. Il Bari vede allontanarsi il Genoa e la A diretta, il Benevento rischia di finire in C. Oggi, davanti a più di 20mila spettatori, Mignani gioca la prima di otto finali prima di dedicarsi agli spareggi-promozione.

Il Bari ha assolutamente bisogno di punti, ma in casa finora sono arrivate solo 5 vittorie in 15 partite: "È un dato che deve migliorare se vogliamo stare davanti e rimanere agganciati a chi ci precede. Bisogna vincere domani. La bontà dei risultati fatti in trasferta ci ha tenuti vicino alle posizioni di vetta, il rammarico è non essere riusciti a vincere qualche partita in più in casa, però tutte le volte che siamo scesi in campo al San Nicola abbiamo sempre avuto lo stesso spirito che avevamo anche in trasferta. Domani è un'altra partita, dobbiamo provare a fare risultato pieno", dice Mignani. Torna Folorunsho, reduce da un lungo stop per problemi al ginocchio, è tornato a disposizione e anche i nazionali sono tornati senza acciacchi: "Ha fatto tutta la settimana gestendo il lavoro, ma ha lavorato con la squadra. La sua inattività ha comportato una perdita di condizione ma se sta bene qualche minuto potrà farlo. I nazionali sono rientrati scaglionati ma anche loro stanno bene, non ci sono problemi".

Il Benevento di Stellone è terzultimo: "Continuo a ripetere di non guardare gli altri ma solo a noi stessi. Gli altri si guardano per studiari ma non possiamo ragionare dei loro problemi. L'unica cosa che posso dire è che se guardo la loro rosa e li prendo singolarmente, il Benevento ha una delle rose più forti che hanno presenze in categorie superiori, hanno vinto campionati di B. Sarà una partita difficile perché loro hanno bisogno di punti e noi ugualmente".