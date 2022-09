Serie B, Bari - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sono già 20mila i biglietti staccati per Bari - Brescia in programma domani al San Nicola. Un dato che potrebbe quasi raddoppiare nelle prossime 24 ore, prima del fischio d'inizio: sono attesi infatti oltre 30mila spettatori sugli spalti. La partitissima della 7a giornata è servita. I pugliesi, matricola solo per le statistiche, ospitano una delle due prime della classe, le Rondinelle del tecnico spagnolo Clotet. Il mister dei pugliesi, Michele Mignani, senza lo squalificato Pucino e con bomber Cheddira appena rientrato dagli impegni con la Nazionale del Marocco, ha parlato alla vigilia del match: "Il campionato è appena iniziato, la classifica va guardata con distacco. Si affrontano due squadre partite bene, il Brescia ha vinto 5 partite sulle 6 disputate, questo è un segnale importante. Significa che c'è un lavoro dietro, la squadra sta bene sotto tutti gli aspetti. Sarà una partita aperta, dove si affronteranno due squadre spensierate che proveranno a vincere la partita. Clotet? È un allenatore che mi incuriosisce, lo apprezzo l'ho seguito negli anni passati. Ci sono similitudini con noi, il Brescia è una squadra giovane che ha entusiasmo e se la gioca. Sarà una gara difficile per noi e spero anche per loro". Lo spagnolo, privo dell'infortunato Cistana, non vede l'oradi giocarsela: "Sarà una sfida bellissima da giocare. Per noi sarà una partita difficilissima. Se davvero ci saranno 35.000 spettatori sarò ancora più motivato a portare il Brescia a fare risultato".

Bari - Brescia: probabili formazioni