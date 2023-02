Serie B, Bari - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari e Cosenza chiudono oggi pomeriggio alle 16:15 al San Nicola la 24a giornata di Serie B. Atteso il pienone in casa dei biancorossi, che puntano ad agganciare Sudtirol e Reggina. Una vittoria contro l'ultima della classe, dopo quella di una settimana fa a Ferrara, ridurrebbe anche il gap dal Genoa, che occupa la seconda posizione, da 7 a 4 punti. Il Cosenza, reduce dal pari interno contro la Ternana, è una squadra ribaltata dopo il mercato di gennaio e ancora da decifrare in chiave salvezza: l'arrivo di Zarate in attacco potrebbe dare una spinta importante alle chances dei Lupi rossoblu.

Mignani recupera Maita e convoca per la prima volta Matino, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Il tecnico biancorosso, però, deve fare i conti con l'assenza pesante di Folorunsho, tenuto a riposo fastidio al ginocchio, oltre a Ceter (fastidio al bicipite femorale). In difesa dovrebbe arrivare la conferma per Pucino, inamovibile la coppia Di Cesare-Vicari, e anche Mazzotta sembra in vantaggio su Ricci. A centrocampo si ricomporrà il terzetto Maita- Maiello-Benedetti, mentre sulla trequarti, Botta potrebbe essere il prescelto per agire alle spalle del duo d'attacco composto da Cheddira ed Esposito. Viali ha convocato 24 calciatori per la gara del San Nicola. Tra di essi non figurano gli indisponibili Florenzi, Kornvig e La Vardera. Rientra Cortinovis dopo la squalifica. L'ex Micai difenderà i pali nel 4-2-3-1 calabrese, con la retroguardia composta da Rispoli, Vaisanen, Rigione e dall'altro ex D’Orazio. A centrocampo Calò sarà il vertice basso, affiancato da Voca e Brescianini, mentre in attacco Zarate e l'ex al veleno Marras agiranno alle spalle di uno tra Finotto o Nasti.

Bari-Cosenza: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, Esposito. All. Mignani

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Rigione, D’Orazio; Voca, Calò, Brescianini; Marras, Zarate; Finotto. All. Viali

Arbitro: Rutella di Enna

Serie B, Bari - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari-Cosenza, posticipo della 24a giornata, in programma oggi alle 16:15 al San Nicola, sarà trasmessain diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251, telecronaca di Riccardo Gentile). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.