Serie B, Bari - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lo show è qui: al San Nicola di Bari va in scena il big match della 29a giornata di serie B. Arriva l'ex Fabio Grosso (una stagione alla guida dei pugliesi, prima del fallimento, con la qualificazone ai play-off per la A) con la sua capolista Frosinone. E il clima si fa bollente: lo stadio barese sarà stracolmo e con una cornice già degna della massima serie per la sfida tra la prima e la terza in classifica (ciociari avanti di 12 punti sui Galletti). Un’eventuale vittoria del Frosinone chiuderebbe i giochi promozione, mentre un successo del Bari riaprirebbe parzialmente i discorsi per il primo posto, anche a favore del Genoa di Gilardino. Entusiasmo alle stelle a Bari, alimentato anche dagli ultimi risultati dei pugliesi che hanno collezionato ben 16 punti nelle ultime 6 partite, 3 in più rispetto al Frosinone.

Il Bari è reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti ed è in piena lotta per la promozione diretta. Sarà spinta da un pubblico d'eccezione, con il San Nicola che farà registrare il record di presenze stagionale, con 50mila tifosi biancorosso. Mignani confermerà il 4-3-1-2 che ha caratterizzato sinora la sua stagione. Tra i pali Caprile. In difesa capitan Di Cesare sarà affiancato dall’ex Spal Vicari. Sulla corsia destra Pucino, mentre a sinistra l’ex giallazzurro Mazzotta. In mediana l'altro ex canarino Maiello, mentre sulle mezzali dovrebbero agire Maita e Benedetti. Sulla trequarti Bellomo che agirà dietro le due punte Cheddira e Antenucci. Ancor qualche dubbio di formazione per il Frosinone. In difesa Grosso rilancia Sampirisi, che prenderà il posto di Oyono, risultato uno dei migliori in campo contro i lagunari. Pacchetto arretrato che sarà completato dalla coppia centrale Lucioni-Ravanelli e da Cotali, favorito su Frabotta, sulla sinistra. A centrocampo confermati Rohden e Boloca, mentre l’altro posto se lo giocano Garritano e Gelli. In avanti recuperato Moro, finito in tribuna per un virus intestinale contro il Venezia. Ma in mezzo ai due esterni offensivi, Insigne e Caso, però, dovrebbe essere riconfermato Mulattieri, autore di una doppietta nell’ultimo match contro i veneti.

Bari - Frosinone: probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo, Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso.

Arbitro: Aureliano.

Serie B, Bari - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari - Frosinone, gara della 2aa giornata di serie B, in programma domani, sabato 11 marzo, alle 16.15, allo stadio San Nicola, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.