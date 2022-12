Serie B, Bari - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Boxing Day di lusso al San Nicola per il match tra Bari e Genoa, match che chiude ufficialmente il girone d’andata della Serie B 2022-2023. Il confronto tra la squadra di Michele Mignani e quella di Alberto Gilardino sarà il 37° in Serie B, in totale le sfide sono 80 tra le due compagini. Il primo in cadetteria si è giocato il 17 settembre del 1961, 0-1 il finale in favore del Grifone con rete all’84’ di “Sconquasso” Bolzoni; l’ultimo il 19 maggio 2007 finito con un rocambolesco 2-2 frutto delle reti di Ganci al 51’ e Scaglia al 56’ per il Bari, poi rimontati dalle marcature di Criscito al 65’ e Di Vaio all’80’. Il bilancio in Serie B è di perfetta parità: 10 successi a testa e 16 pareggi. Questa sera al San Nicola altra atmosfera da categoria superiori, con un altro record di spettatori per il campionato e il Bari. A livello tecnico, le due squadre arrivano in ottima salute e con una posizione di classifica invidiabile, appaiate al terzo posto con 30 punti alle spalle di Frosinone e Reggina.

Il Genoa ha cambiato totalmente passo con l’arrivo in panchina di Gilardino raccogliendo 7 punti in tre partite, con la ciliegina sulla torta di aver interrotto la serie positiva di 10 turni senza sconfitte della capolista Frosinone. Ma non solo, il Genoa targato Gila è al terzo clean sheet consecutivo, una serie che in cadetteria non si verificava dal lontano 2002. Importante, dal canto suo, la serie positiva del Bari che è imbattuto da 8 partite, dalla sconfitta con il Frosinone del 22 ottobre, e da allora ha piazzato 2 vittorie e 6 pareggi con tre clean sheet in tre degli ultimi quattro match. Il Bari davanti all’ottimo portiere Caprile, una delle sorprese positive di questo scorcio di stagione, può contare sulla cerniera Vicari – Di Cesare e sulla concretezza di Maita, Folorunsho, Bellomo e Benedetti. Il Genoa a difesa di Semper schiera gli esterni Sabelli ed Hefti i centrali Bani e Dragusin e soprattutto un centrocampo fosforo e muscoli composto dal sempreverde Strootman, Frendrup e Jagiello.

Molto dell’esito finale del match di oggi, Santo Stefano, dipenderà, quindi, dalla condizione degli avanti delle due squadre ed in particolare dallo stato fisico e mentale con cui è tornato Whalid Cheddira per il Bari, e Massimo Coda, da anni il miglior attaccante della categoria. Il primo è fresco protagonista del Mondiale del Qatar con il sorprendente Marocco, giunto fino alla finale per decretare i terzo e il quarto posto. Non è sicuro il suo rientro dal primo minuto, ma dovrebbe trovare ampio minutaggio a gara in corso. Il secondo è a secco dal 13 novembre ma è al tempo stesso il secondo calciatore in assoluto di tutta la Serie BKT ad aver partecipato a più azioni concluse con tiro a rete verso la porta avversaria, 78 per la precisione. Attenzione, infine, alla grande voglia di rivalsa di Mirco Antenucci che, dopo avere segnato cinque gol nelle prime otto partite della Serie B, non ha più trovato la via della rete nelle successive otte volte in cui è sceso in campo.