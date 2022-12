Serie B, Bari - Genoa: pubblico record

Il posticipo della 19a giornata di B tra Bari e Genoa ha registrato 48.877 spettatori. Un record per la stagione corrente, ma non solo. La sfida che ha chiuso il girone d'andata del torneo 2022/2023 è stata una delle partite più seguite di sempre nel campionato cadetto. Nella speciale classifica delle venti partite con la maggiore affluenza di pubblico della B, quella di ieri si piazza al 16° posto in classifica. Il record assoluto, che resiste da quasi vent'anni, è stato registrato al San Paolo di Napoli nel 2003: 64.367 furono gli spettatori nella gara casalinga degli Azzurri contro il Vicenza. Nessuno ha fatto meglio nella storia del campionato cadetto. Sono ben 5 le partite in cui è stato sfondato il tetto dei sessantamila spettatori.

A Bari non è una novità vedere il San Nicola gremito a certi livelli. Nel 2014 i tifosi pugliesi avevano superato la soglia dei 50mila per la partita dei play-off contro il Latina (50.895 spettatori). Decisiva, nella storia delle presenze sugli spalti in serie B, la "straordinaria partecipazione" nel torneo cadetto di grandi piazze storiche del calcio italiano. Non solo il Napoli, che comunque detiene le prime due posizioni della Top 20 (al secondo posto c'è un derby contro la Salernitana del 2002). Anche lo stesso Bari ha contribuito, al pari di Milan, Lazio e Torino. La classifica è monopolizzata da questi cinque stadi, per grandi derby, sfide passate alla storia (c'è un Napoli - Juventus giocato nella seconda divisione nazionale) o partite decisive per le promozioni in A.

Fa un certo effetto, però, leggere il dato di questo Bari - Genoa giocato ieri sera, nell'ultima giornata del 2022: nell'era del calcio in tv a tutte le ore, degli stadi semivuoti, della disaffezione generale per il calcio, il San Nicola conferma la grande passione e l'entusiasmo nelle piazze più calde d'Italia. C'è vita negli stadi, c'è vita sul pianeta calcio. La linfa vitale, il seme da cui ripartire, è lo spettacolo. E la serie B in questo, da anni (ricordate la meraviglia del Pescara di Zeman nel 2011?), fa da traino a tutto il movimento.