Serie B, Bari - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La B riapre i battenti con una partitissima al San Nicola, lo stadio che finora ha regalato i record di spettatori di questa stagione. Il Bari ospita il Parma per la prima di ritorno e vuole ritrovare la vittoria che manca da un mese. Le ultime uscite del 2022 non erano state felici: un pareggio a Reggio Calabria e un ko casalingo contro il Genoa, prima del riposo. Biancorossi che restano però al quarto posto con 30 punti, una posizione che è già un grande risultato, se mantenuta fino a fine stagione, perché conquistata da neopromossa e perché utile per giocare i play-off partendo dalla semifinale. Il Parma insegue i pugliesi con tre punti di ritardo: per Pecchia il cammino è stato discontinuo, ma la prova di qualche giorno fa a San Siro contro l'Inter fa sperare in un 2023 ricco di soddidfazioni per i ducali. In attesa delle novità dal mercato, Mignani dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1. Caprile (richiestissimo sul mercato dalla A) tra i pali, Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta in difesa. Maiello, con ai lati Maita e Benedetti. In avanti torna Cheddira, con Botta e Folorunsho a supporto. Il tecnico Mignani ai microfoni di RadioBari: "Dobbiamo avere sempre l'ambizione di fare meglio rispetto a quanto fatto. Non abbiamo paura, ma il Parma è una squadra forte, con giocatori giovani e elementi offensivi di grandissima qualità. I 50.000 spettatori sono una soddisfazione, sono orgoglioso di allenare una squadra così". Il Parma con il 4-3-3 abituale: Pecchia punta con Osorio e Valenti davanti a Chichizola in una difesa completata da Delprato e Oosterwolde. A centrocampo Sohm, Bernabé e Juric, Man, Vazquez e Tutino nel tridente d'attacco.

Serie B, Bari - Parma: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta, Folorunsho; Cheddira. All. Mignani.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm, Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Tutino. All. Pecchia.

Serie B, Bari - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari - Parma, gara in programma sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio San Nicola, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (ch 253) e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, One Football ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.