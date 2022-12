Serie B, Bari - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari non vince da sei partite (due sconfitte e quattro pareggi) e cerca il ritorno al successo senza Cheddira, ancora ai Mondiali con il sorprendente Marocco, domani pomeriggio contro il Pisa alle 15 al San Nicola per la 15ª giornata di Serie B. I toscani, con il ritorno di D'Angelo in panchina, hanno ripreso una marcia da grande squadra e sono ad un passo dal rientro in zona play-off: sedici punti in otto gare per l'allenatore che un anno fa sfiorò la A perdendo la finale play-off contro il Monza. Nell'ultimo turno hanno strapazzato in casa la Ternana.

Bari con il 4-3-2-1 speculare al Pisa: "Noi cerchiamo di mettere i nostri giocatori nelle condizioni migliori per aiutare la squadra - ha detto il tecnico Mignani - . Antenucci è una seconda punta che si muove alle spalle degli avversari, si apre, si abbassa per farci giocare. Sa cosa vogliamo da lui, ogni tanto deve farsi trovare vicino la porta, ci aspettiamo che calci. Il Pisa costruisce in un modo e si difende in un altro. Dobbiamo chiudere gli spazi quando difendiamo e crearli quando offendiamo".

Il Pisa si presenterà al San Nicola quasi al completo. Gli unici calciatori in forte dubbio per la trasferta pugliese sono Nicolas e Cissè, entrambi alle prese con un lavoro individuale sui terreni di San Piero a Grado. Il resto del gruppo si sta allenando con tanto entusiasmo e anche i reduci dalle nazionali che una settimana fa avevano accusato qualche acciacco stanno gradualmente tornando al top della forma.

Bari - Pisa: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Dorval; Mallamo, Maiello, Folorunsho; Botta; Scheidler, Antenucci. All. Mignani.

PISA (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermansson, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Mastinu; Sibilli, Morutan; Torregrossa. All. D’Angelo.

Bari - Pisa: dove vederla in tv o in streaming

Bari - Pisa, gara della 15a giornata di serie B, in programma domani, domenica 4 dicembre, alle 15, al San Nicola, sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.