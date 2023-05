Serie B, Bari - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari non vuole rischiare nulla e cerca la vittoria che chiuderebbe in anticipo la questione-terzo posto, piazzamento d'onore alle spalle delle due promosse in A, ma anche poltrona privilegiata ai play-off oromozione. Al San Nicola arriva una Reggina rivitalizzata nelle ambizioni dalla sentenza che ha ridato 2 punti pesantissimi ai ragazzi di Inzaghi, ora di nuovo dentro la griglia spareggi. Atteso un grande spettacolo sugli spalti del San Nicola (circa 20mila le presenze attese), dove la Curva Nord ha previsto una scenografia per celebrare i 35 anni di gemellaggio tra le due tifoserie.

Per la squadra di Mignani sarà l'ultimo turno della stagione regolare davanti al pubblico di casa prima dell'inizio dei play-off, a cui i biancorossi, terzi in classifica con 62 punti sono già qualificati, sebbene non abbiano ancora la matematica certezza della posizione in cui termineranno. Per rendere certo il terzo posto (al momento il margine sul quarto posto del Südtirol è di 5 punti) serve almeno un punto da ottenere tra Reggina e Genoa. Dall'altro lato gli amaranto allenati da Filippo Inzaghi sono rientrati in zona play-off dopo la restituzione di 2 punti da parte del Tfn, e ora occupano l'ottava posizione a quota 47, ma devono difendersi da inseguitori Pisa, Venezia, Ascoli e Modena. Se al Bari potrebbe star bene un pareggio, c'è da immaginare che i calabresi faranno il possibile per fare bottino pieno.

I confronti in gare ufficiali tra Bari e Reggina sono in totale 41. Nell'equilibrato testa a testa gli amaranto sono avanti di una vittoria con 14 successi contro i 13 dei biancorossi, mentre altre 14 gare sono terminate in parità. Il Bari ha fatto meglio in casa dove in 20 partite ha vinto 10 volte, con 5 pareggi e 5 ko. La gara d'andata, disputata al Granillo il 17 dicembre scorso, terminò col punteggio di 0-0. Finì in parità anche l'ultima volta che le due squadre si sono incontrate al San Nicola, nel campionato di Serie C con le reti di Corazza e Sabbione. L'ultima vittoria del Bari con i calabresi in casa risale all'11 marzo 2012 in Serie B decisa da un gol di Stoian all'89' dopo le reti di De Falco e Armellino. Più recente invece l'ultimo successo della Reggina al San Nicoal, datato 25 gennaio 2014, uno 0-1 segnato da Maicon appena iniziata la gara.

Le ultime

Per la partita contro i calabresi Mignani ha tutti a disposizione. Maiello, pur essendo tra i convocati per la seconda partita di fila, non verrà rischiato. Discorso diverso per Folorunsho, a disposizione, ma che partirà verosimilmente dalla panchina. Nel caso in cui Mignani non opti per il 4-4-2 (che potrebbe aprire all'impiego di Bellomo e Morachioli come esterni), il regista a centrocampo dovrebbe essere Benali, affiancato da Maita e Benedetti. In difesa c'è da aspettarsi la conferma per Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. La trequarti dovrebbe essere affidata a Botta, mentre le due punte dovrebbero essere Cheddira e Antenucci.

Situazione d'emergenza per Filippo Inzaghi, che al San Nicola potrà contare appena su 17 calciatori di movimento. Mancheranno gli squalificati Cionek, Majer e Menez, oltre agli infortunati Cicerelli e Obi e agli indisponibili Bondo e Gori. Gli amaranto dovrebbero andare in campo col 3-5-2 con Contini tra i pali e la difesa formata dal barese Loiacono, dall'ex Camporese e da Gagliolo. Pierozzi e Di Chiara saranno i due tornanti, mentre al centro Crisetig dovrebbe essere affiancato da Fabbian ed Hernani. L'attacco dovrebbe essere affidato a Rivas e Strelec.

Bari-Reggina: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

REGGINA (3-5-2): Contini; Pierozzi, Loiacono, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Rivas, Strelec. All. Inzaghi. All. Inzaghi.

Arbitro: Minelli di Varese

Serie B, Bari - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari - Reggina, gara della 37a giornata di serie B, si gioca oggi, sabato 13 maggio, alle 14 allo stadio San Nicola di Bari, e sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport (canale 252). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.