Serie B, Bari - Spal: dove vederla in tv o in streaming

Bari e Spal pronte a incrociarsi al San Nicola per centrare la seconda vittoria consecutiva. Per la sfida contro gli estensi Michele Mignani non potrà contare sullo squalificato Ricci e sugli indisponibili Ceter e Vicari. Prima convocazione per Salcedo, arrivato dall'Inter nelle ultime ore di mercato, mentre non fa parte della lista Aurélien Scheidler, arrivato a Bari soltanto ieri sera e che sarà in tribuna per assistere alla partita. L'undici che dovrebbe schierare il tecnico ligure, oltre a Caprile tra i pali, dovrebbe essere composto da Pucino, Di Cesare, Terranova e Dorval a sinistra (difficile vedere Mazzotta dal 1'). A centrocampo sembrano inamovibili Maita, Maiello e Folorunsho, mentre sulla trequarti Botta è insidiato da Bellomo. L'ex Antenucci, il più atteso, guiderà l'attacco biancorosso.

Venturato, che ha appena battuto il Cagliari rilanciando le ambizioni dei suoi, dovrà fare i conti con alcune importanti assenze: non saranno a disposizione Moncini, Maistro, Murgia, Arena e lo squalificato Peda. Il 4-3-1-2 del tecnico spallino, con Alfonso a difendere i pali, dovrebbe vedere Dickmann e Tripaldelli nel ruolo di terzini, mentre al centro accanto a Meccariello ci sarà uno tra Dalle Mura e Varnier. A centrocampo il trio sarà composto da Proia, Esposito e Zanellato, mentre alle spalle di Finotto e La Mantia dovrebbe agire uno tra Rabbi e Valzania.

L'ultimo precedente tra Bari e Spal è datato 2020: si giocava in Coppa Italia e gli estensi si imposero ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei 120 minuti. In campionato, invece, le due squadre si sono affrontate nella stagione 2016/2017: 1-1 al San Nicola e successo di misura per 2-1 della Spal a ritorno.

Bari - Spal: probabili formazioni