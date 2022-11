Serie B, l'ex Bari Masiello minacciato: il Sudtirol non lo convoca

Non comincia nel migliore dei modi il conto alla rovescia per Bari - Sudtirol, partita della 13a giornata di serie B in programma sabato prossimo. Al San Nicola mancnherà il grande ex della partita, Andrea Masiello, un passato nel Bari e oggi titolare della formazione altoatesina di Bisoli. La società di Bolzano preferisce non portare con il gruppo l'ex barese per motivi di ordine pubblico. Il motivo? Il difensore da diversi giorni viene ricoperto di insulti e minacce sui social network dai tifosi pugliesi. Per questo, il Sudtirol non lo convocherà per la partita. Masiello è diventato uno degli obiettivi della tifoseria barese dopo la stagione 2010/2011 culminata con la retrocessione dalla A dei Galletti. Il 15 maggio del 2011 Masiello fu protagonista di un clamoroso autogol durante il derby contro il Lecce, episodio che divenne poi centrale nel successivo scandalo legato al calcioscommesse. Domani, venerdì 11 novembre, la decisione sarà ufficializzata e spiegata in conferenza stampa dal direttore sportivo Paolo Bravo, che affiancherà l'allenatore Pierpaolo Bisoli. Secondo fonti della Questura di Bari, che segue con attenzione la vicenda, non erano stati riscontrati allarmi relativi all’ordine pubblico e la sicurezza.

Masiello ha giocato otto partite su dodici con la maglia del Sudtirol, assicurando esperienza e sicurezza alla difesa della matricola che ora veleggia in zona play-off. Sabato, però, quasi sicuramente salterà la sfida contro la sua ex squadra.