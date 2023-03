Serie B, Bari - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con la sconfitta della Reggina nel derby contro il Cosenza, per il Bari si apre la possobilità di fare il vuoto alle sue spalle, blindare il terzo posto e proseguire il testa a testa con il Genoa per la serie A diretta. Per questo, la sfida di questa sera della 27a giornata, contro il Venezia, sta scaldando ancora una volta il popolo del San Nicola, pronto a spingere i biancorossi di Mignani verso l'obiettivo. Pugliesi costretti, per l’occasione, a fare a meno dello squalificato Maita e dell’indisponibile Folorunsho. Probabile chance dal primo minuto per Mallamo a centrocampo, possibili novità Dorval e Zuzek in difesa. Dall’altra parte del campo assente per squalifica Hristov, può rivedersi dal 1′ l’ex Ceppitelli in difesa. Ko Jajalo per tutta la stagione: il ginocchio ha fatto crack. “E’ stata un po’ una sorpresa per tutti, quando era uscito dal campo sembrava niente di così importante, poi ci siamo ritrovati questa sorpresa. Intanto va fatto un grande in bocca al lupo a Jajalo, in questi pochi mesi ha fatto capire che giocatore sia ed ha dato il suo contributo nel costruire questa squadra. Sapevamo quanto era importante prendere un play a gennaio, ora però dobbiamo essere ancora uniti e battagliare ancora di più. Dalle cose negative bisogna trarre qualcosa di positivo, i nostri giovani dovranno ora prendersi ancora più responsabilità, adesso tutti assieme dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo attraverso l’organizzazione di squadra”, le parole di Vanoli sul centrocampista. Sul Bari, il tecnico dei lagunari la pensa così: “Penso che a volte queste partite possano galvanizzarti, giocare contro una squadra in forma in uno stadio del genere… non so quante persone verranno. Quando non hai nulla da perdere basta giocare con personalità, lo abbiamo dimostrato a Pisa e lo dimostreremo anche a Bari”.

Bari - Venezia: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maiello, Mallamo; Botta; Esposito, Cheddira. All. Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

Serie B, Bari - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari - Venezia, gara della 27a giornata di serie B, in programma oggi, mercoledì 1° marzo, alle 20.30, allo stadio San Nicola, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.