Serie B, Benevento - Ascoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia l'avventura di Fabio Cannavaro in serie B alla guida del Benevento. Oggi pomeriggio, nel posticipo della 7a giornata, l'allenatore fa il suo esordio in casa contro l'Ascoli in un clima di grande attesa dopo due settimane di lavoro sul campo.

Tanti dubbi per Cannavaro alla viglia del primo match sulla panchina sannita. Viviani, Kubica e La Gumina sono out. A centrocampo non al meglio Schiattarella, problemi anche per Tello Simy, Ciano ed El Kaouakibi. Il modulo alla fine dovrebbe essere il 3-5-2. Così alla vigilia l'ex capitano della Nazionale: "Dell'Ascoli ho visto tanto. Mi dicono che forse cambierà sistema di gioco, ma le caratteristiche dei calciatori sono sempre quelle. Dovremo stare attenti alla velocità degli attaccanti e bravi a non perdere palla sulla trequarti. Penso che come tutte le squadre ha dei pro e dei contro, dovremo essere bravi a lavorare su quelle cose che convengono a noi, alzando i ritmi, pressando e non facendoli ragionare. Dobbiamo essere squadra. Mi piace l'entusiasmo della città, un po' meno l'euforia. Il mio arrivo è un qualcosa di bello, ma questo non vuol dire che arriverà la Serie A domani mattina".

Ascoli al Vigorito senza i lungodegenti Leali e Gnahoré, oltre ad Adjapong che non ha recuperato. Ciciretti, Falasco e Baumann si sono allenati parzialmente in gruppo e potrebbero gradualmente rientrare. Bucchi alla vigilia della sfida di Benevento: "Sappiamo quello che troveremo, un ambiente caldissimo, una bolgia, una squadra con grande entusiasmo, dato dal cambio di allenatore. Avremo grande umiltà nell’approcciarci all’avversario, ma tantissima consapevolezza nei nostri mezzi e nella nostra forza, partiamo assolutamente convinti di poter e voler fare risultato; come abbiamo fatto su tutti i campi, andremo a giocare per vincere, è questo il nostro punto di partenza. L’Ascoli quando fa l’Ascoli, con quello spirito giusto, battagliero, da squadra tosta, cazzuta come piace a me è un avversario duro da affrontare".

Benevento - Ascoli: probabili formazioni