Serie B, Benevento - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Derby del sud domani pomeriggio al Vigorito: il Benevento di Cannavaro ospita un Bari in ripresa e ancora lanciato alle spalle delle prime della classe. L'ex campione del mondo del 2006 non ha ancora mai vinto alla guida dei sanniti e ora è condannato a conquistare i primi tre punti per evitare di finire in crisi e scivolare definitivamente dentro il calderone della zona play-out. Benevento condizionato dagli infortuni in serie e in attesa della sosta del campionato del 19 novembre per fare quadrato e ritrovare molti titolari. Dall'altra parte, un Bari che arriva dal pari casalingo contro la Ternana, punto che ha spezzato una seire negativa. I pugliesi vogliono riprendere la corsa. Mignani. per l'occasione, avrà di nuovo a disposizione Mirco Antenucci, che ha smaltito l’affaticamento muscolare che l’aveva costretto a disertare il match con gli umbri. L’attaccante biancorosso, cinque gol in questo campionato, tornerà a fare coppia con Walid Cheddira, che nei prossimi giorni sarà quasi certamente convocato dalla nazionale del Marocco per i Mondiali in Qatar (per lui si sta per scatenare un'asta di mercato nella sessione di gennaio). Sulla trequarti Botta è favorito nel ballottaggio con Bellomo. In difesa Vicari e Di Cesare.

Benevento - Bari: probabili formazioni

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Karic, Schiattarella, Foulon; Improta, Farias; Forte. All. Cannavaro.

Bari (3-4-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

Benevento - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Benevento - Bari, gara della 12a giornata di serie B, in programma domani, sabato 5 novembre, alle 14, allo stadio Vigorito, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.