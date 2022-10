Serie B, Benevento: Cannavaro si dimette

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento. Il tecnico napoletano ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico del club sannita dopo appena quattro gare, in cui ha conquistato appena due punti ed è scivolato nella bagarre della zona play-out con soli 9 punti dopo 10 giornate. Una decisione presa a caldo dopo il ko di oggi pomeriggio a Como, fra le proteste della tifoseria campana: l'ex campione del Mondo ha avuto un lungo colloquio con la squadra e la società, che lo aveva scelto dopo l'esonero di Fabio Caserta al termine della sesta giornata. Il presidente Vigorito ha, però, deciso di respingere le dimissioni del tecnico confermandolo sulla panchina e rinnovandogli la fiducia. Per Cannavaro ci sarà almeno un'altra chance per centrare la prima vittoria da tecnico del Benevento e su una panchina italiana. Sabato prossimo, 29 novembre, alle 14 al Vigorito, i giallorossi campani ospitano il Pisa.