Serie B, anche il Benevento verso il cambio in panchina

Non solo Pisa e Como. C'è un'altra panchina di B che nelle prossime ore potrebbe avere un nuovo padrone, quella del Benevento. Il ko di venerdì scorso a Brescia ha fatto di nuovo storcere il naso al patron Vigorito, che nonostante la recente svolta tattica di Fabio Caserta (dal 4-3-3 al 3-5-2), adesso sembra davvero intenzionato a dare una sterzata alla stagione. Eppure Caserta con il nuovo sistema di gioco aveva centrato due vittorie consecutive, la svolta sembrava essere finalmente arrivata e i fuochi di un possibile esonero parevano spenti. Le due sconfitte di fila contro Cagliari e Brescia hanno fatto divampare di nuovo il malcontento in società, anche alla luce degli sforzi fatti negli ultimi giorni di mercato per completare e rinforzare la rosa giallorossa con elementi di spicco in B come Simy, Ciano, Leverbe e Schiattarella. Un organico di lusso, che però non riesce ad esprimersi e a viaggiare ai ritmi delle prime della classe. Il presidente Vigorito avrebbe dato l'input al ds Pasquale Foggia per avviare i contatti con i possibili sostituti di Caserta. Tra questi, un'idea ambiziosa e suggestiva: Fabio Cannavaro, senza panchina dal settembre del 2021, quando ha risolto il proprio contratto con i cinesi del Guangzhou Evergrande. Potrebbe essere il capitano dei campioni del mondo di Berlino l'ennesima grande firma di questa serie B stellare. E andrebbe a sfidare per un posto ai piani alti i due altri eroi del 2006, Inzaghi e Grosso.