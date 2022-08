Serie B, Caserta verso l'esonero: i possibili sostituti

Dopo Palermo e Sudtirol, ecco già la terza panchina che potrebbe saltare nella sempre pazza e imprevedibile serie B: quella del Benevento. Fabio Caserta non convince più il patron Vigorito, che pure lo aveva confermato dopo aver perso d'un soffio la promozione nella passata stagione, terminata con l'eliminazione dei campani ai play-off. Un punto, soffertissimo, contro il Genoa, dopo aver iniziato con il ko shock casalingo contro il Cosenza. Poco, ma non tanto poco da giustificare un possibile esonero. C'è qualcosa che non va nei rapporti tra club e allenatore. I rumors parlano anche di rapporti tesi del tecnico con la squadra. Ecco perché forse è già il momento d'intervenire.

Il Benevento potrebbe prendere una decisione nelle prossime ore. Il club valuta due profili per la successione di Caserta: Daniele De Rossi, che cerca la sua prima panchina da professionista, e Luca D'Angelo, un tecnico che conosce bene la categoria e che ha già sfiorato il salto in A con il Pisa l'anno scorso e scalpita dalla voglia di tornare in pista in una piazza ambiziosa e importante.

Così il presidente Oreste Vigorito ai microfoni di Sky, dopo la partita di Genova: "Caserta rischia il posto? La risposta l'ha data l'allenatore durante la sua conferenza pregara: ha detto che quando ha scelto di fare l'allenatore, ha scelto anche di poter essere sostituito in qualsiasi momento. La cosa non finisce stasera o domattina. Va analizzata momento dopo momento. Il calcio è strano: vinci una partita e pensi che hai recuperato il tutto, poi ne perdi due di seguito. Noi presidenti siamo diventati isterici, la posta si è alzata molto. Io credo che non sia il caso di fare discorsi, né prima né dopo. Non ho detto che le notizie non sono fondate. Caserta conserva il suo posto? Non ho detto neanche questo. Se sono contento del suo operato? Caserta lo scorso anno a 3 partite dalla fine era in Serie A. Poi ha perso 3 partite consecutive e non l'ho esonerato. L'avessi sciolto a giugno, il contratto, avrei risparmiato qualche migliaio di euro. Abbiamo fatto lunghe conversazioni durante quel mese in cui eravamo tutti in vacanza, ma quei dubbi e timori devono essere cancellati. Lui in panchina contro il Frosinone domenica prossima? Ora vediamo se ci sarà lui o un altro. Di sicuro ci sarà un allenatore...".