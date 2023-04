Serie B, il Benevento ha scelto il nuovo allenatore

Andrea Agostinelli è il quarto allenatore del Benevento in questo campionato. Il club campano, dopo le dimissioni arrivate ieri sera da parte di Roberto Stellone, subito dopo il ko casalingo contro la Spal, che decreta in qualche modo la retrocessione in C della formazione giallorossa, ha puntato su una vecchia conoscenza del calcio italiano, da qualche tempo uscita dai radar. Nessun contatto con Fabio Caserta, che era ancora sotto contratto, e nessuna chance per Scarlato, tecnico della Primavera. Tocca ad Agostinelli, che appena ricevuta la chiamata di Vigorito ha lasciato il Gudja United Club, squadra maltese che stava allenando e che è già salva in campionato, e oggi pomeriggio è sceso in campo per condurre il primo allenamento dei sanniti. Ci sarà lui quindi nelle ultime sei giornate sulla panchina dell'ultima in classifica della B, condannata a retrocessione quasi certa. Agostinelli mancava al calcio italiano da 10 anni: l'ultima esperienza, in B, nel 2013 alla guida del Varese. Poi le esperienze in Albania, in Congo e a Malta.

Stellone, che era stato chiamato al posto dell'esonerato Fabio Cannavaro, si è dimesso dopo aver ottenuto una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte in 9 partite. "Abbiamo fallito un appuntamento fondamentale, sono mortificato. Ho parlato con i ragazzi e il presidente: do le dimissioni perché non sono riuscito a dare quello che volevo. Spero possa dare una scossa per il finale", le sue parole dopo la sconfitta interna 1-3 con la Spal.