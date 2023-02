Serie B, Benevento: scelto il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Benevento sarà Roberto Stellone. E' lui l'uomo scelto direttamente dal presidente Oreste Vigorito per lottare fino a fine stagione per la salvezza, dopo l'esonero di sabato scorso di Fabio Cannavaro e del suo staff, e del ds Pasquale Foggia. In attesa di nominare un nuovo direttore sportivo, il presidente Vigorito ha fatto da sé, chiudendo l'accordo con il 45enne allenatore romano, da anni pescarese d'adozione (vive nella città adriatica con la famiglia), fermo dopo l'esperienza alla Reggina nel 2022. Si attende solo l'annuncio ufficiale, ma la decisione è stata presa: accordo raggiunto per un contratto fino a giugno con rinnovo in casa di salvezza. Niente da fare per Roberto D'Aversa e, a quanto sembra, per il ds Daniele Faggiano, che era in tribuna sabato scorso e potrebbe comunque essere la scelta del club per il ruolo di ds.

La situazione a Benevento è precipitata sabato scorso dopo la sconfitta in casa contro il Venezia (1-2) e il preoccupante penultimo posto in classifica. Irreversibile la crisi sotto la gestione Cannavaro. Anche i cambi di mercato non hanno sortito effetti. Così per il campione del mondo 2006 non c'è stata altra possibilità. Con lui via anche il fratello Paolo (suo vice) e il direttore sportivo Pasquale Foggia. In casa Benevento si tratta del secondo ribaltone stagionale: il primo esonero a settembre era toccato a Fabio Caserta, che nella stagione precedente aveva centrato i play-off. Al suo posto Fabio Cannavaro. Ora il terzo tecnico di una stagione terribilmente compromessa, Roberto Stellone, che in carriera ha scritto pagine di storia a Frosinone, salendo dalla C alla A in due anni, ma poi ha spesso deluso le aspettative. Anche per lui Benevento è una grande occasione di rilancio.