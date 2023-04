Serie B, nuovo ribaltone sulla panchina del Benevento

Dopo aver ottenuto 1 vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte in 9 partite, Roberto Stellone ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Benevento dopo la sconfitta interna (1-3) contro la Spal nella gara giocata all'ora di pranzo in questa 32a giornata in programma a pasquetta. Ora i giallorossi campani sono ultimi in classifica in tristissima solitudine con 29 punti. La serie C, adesso, diventa molto di più di un incubo a sei giornate dalla fine del campionato. Oggi il Benevento ha 5 punti di ritardo sulla quartultima Perugia, prima piazza utile per evitare la C diretta.

Dopo circa due mesi sulla panchina del Benevento, dove era arrivato per prendere il posto di Fabio Cannavaro a inizio febbraio, Roberto Stellone getta la spugna: "Abbiamo fallito un appuntamento fondamentale, sono mortificato. Ho parlato con i ragazzi e il presidente: do le dimissioni perché non sono riuscito a dare quello che volevo. Spero possa dare una scossa per il finale", le sue parole dopo la sconfitta di poche ore fa.

Ora il presidente Vigorito deve decidere come chiudere questa stagione da dimenticare: ci sono due tecnici sotto contratto, Caserta e Cannavaro. Toccherà a uno di loro tornare per il finale?