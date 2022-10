Serie B, Benevento - Ternana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo due pareggi di fila, Fabio Cannavaro cerca in casa la prima vittoria della sua gestione alla guida del Benevento. E' queso il leit motiv della gara in programma domani pomeriggio al Vigorito contro la Ternana, una delle più realtà della seire B in questo momento. Sarà una sfida difficile per i campani, che hanno perso il difensore Veseli per i prossimi due mesi e non possono contare in mediana su Kubica. Schiattarella è pronto a stringere i denti per partire dal primo minuto contro la Ternana. Cannavaro non ha molte alternative nella zona nevralgica del campo: considerato l'infortunio di Kubica, il punto interrogativo sulle spalle di Acampora e la condizione deficitaria post infortunio di Viviani, il tecnico si trova costretto ad affidare la maglia da titolare al centrocampista napoletano. Non che gli dispiaccia, anzi, Schiattarella al momento è l'unico che ha le caratteristiche per fornire le giuste geometrie alla manovra.

Lucarelli ha perso il centrale Capuano per un grave infortunio (operato, tornerà nel 2023) e deve monitorare le condizioni di tre titolarissimi: Agazzi (che ha saltato la gara interna contro il Palermo), Falletti (che è fermo ormai da oltre un mese) e Favilli, out nell'ultimo turno. Le Fere volano e in città si comincia a sognare la serie A. Domani una prova di maturità contro la formazione campana, affamata di vittorie.

Benevento - Ternana: probabili formazioni