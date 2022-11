Serie B, Bonato è il nuovo ds del Cagliari

La rivoluzione del Cagliari ha inizio. La società sarda ha affidato l'incarico di direttore sportivo a Nereo Bonato, storico ds del Sassuolo portato dalla C2 alla A. Il 57enne veronese subentra per pianificare la risalita dei sardi in classifica nelle prossime settimane. In particolare, a lui Giulini mette in mano le chiavi del club per il mercato di gennaio che a breve inizierà con le prime schermaglie ufficiose, prima di iniziare ufficialmente dal 2 gennaio. Da questo momento, entra ufficialmente in discussione anche la posizione di Liverani in panchina. Il tecnico dovrà giocarsi la conferma da qui all'inizio della sessione invernale. In discussione, naturalmente, anche molti giocatori dell'organico rossoblu. Mentre i tifosi sognano un clamoroso ritorno sull'isola di Naingolaan.

Il comunicato del Cagliari

Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Nereo Bonato l’incarico di Direttore Sportivo. Nato a Verona il 26 febbraio 1965, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera dirigenziale nell’estate del 1999 come Direttore Sportivo del Brescello, in Serie C1, con i gialloblù emiliani che sfiorarono la storica promozione in Serie B, sfumata solo nella finale dei playoff contro il Cittadella. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 l’approdo al Sassuolo.

A lui è legata l’ascesa dei neroverdi nel grande calcio: 11 anni di lavoro, intervallati dalle esperienze con Modena ed Hellas Verona, in cui è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C2 alla Serie A. Sempre da Direttore Sportivo, nel 2016-2017 è all'Udinese mentre dal febbraio 2019 a giugno 2021 è alla Cremonese. Una lunga carriera caratterizzata da competenza, esperienza e pragmatismo, focalizzata sulla capacità di organizzazione sportiva e sulla ricerca e valorizzazione del talento. Un percorso che conosce in Sardegna la nuova tappa.