Serie B, il Brescia sceglie Aglietti

La svolta del Brescia è arrivata all'improvviso, con il Natale alle porte. Per Clotet era in discussione già da un paio di settimane, dopo la sconfitta casalinga contro il Parma. La situazione non è migliorato e lo spagnolo ha pagato con l’esonero. Con lui andrà via anche il vice Gastaldello. Al suo posto è arrivato oggi Alfredo Aglietti che ha diretto il primo allenamento in vista del Boxing Day e poi è stato presentato alla stampa. Cellino ha scelto Aglietti con una trattativa lampo, puntando sulla scaramanzia: Aglietti ha vinto un campionato a Verona arrivando a stagione in corsa. Con l'Hellas il meglio della sua carriera di allenatore, l'ultima esperienza con la Reggina è stata invece disastrosa (esonerato, al suo posto Stellone che ha poi salvato i calabresi).