Serie B, il Brescia richiama Clotet

Clamoroso a Brescia. Il patron Cellino manda in scena l'ennesimo ribaltone: torna Pep Clotet alla guida tecnica della prima squadra. Esonerato ieri sera Alfredo Aglietti, chiamato a sostituire il tecnico catalano meno di un mese fa (il 23 dicembre scorso), è già arrivato al capolinea dopo sole due partite con Palermo e Südtirol terminate con un pareggio e una sconfitta. Fatali all’ex tecnico dei lombardi i 180' in cui ha guidato la squadra. Aglietti dopo l'ultima gara aveva chiesto un incontro a Cellino per chiedere ritocchi sul mercato alla rosa. Non solo l'incontro non c'è stato, ma nel frattempo il presidente stava già richiamando l’allenatore catalano , che riprende il suo posto assieme al vice Gastaldello e al preparatore Sciuto, tutti esonerati pochi giorni prima di Natale: aveva vinto una sola delle ultime 14 partite disputate (con 10 punti e una media-retrocessione). Nel frattempo, le cose per il Brescia non si stanno mettendo benissimo in classifica. Dopo l'inizio fulminante in campionato, con la squadra proiettata nelle primissime posizioni, oggi le Rondinelle sono 13esime con 25 punti, a soli tre punti di vantaggio dalla quintultima. Serve una sterzata immediata per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica e cambiare la storia di una stagione caotica, che potrebbe riservare brutte sorprese. Intanto il mercato è fermo e il ds Perinetti è in ospedale per una polmonite. Un momentaccio per una delle piazze più blasonate della serie B.

Il comunicato della società

“Dopo una giornata di riunioni e riflessioni seguita da confronti di carattere tecnico, e vista la temporanea indisponibilità del Direttore Sportivo per motivi di salute personale, Brescia Calcio ha deciso di riaffidare la guida tecnica della Prima Squadra a Pep Clotet. Si ringrazia Alfredo Aglietti e tutto il suo staff per la disponibilità augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Reintegrati anche Daniele Gastaldello nel ruolo di vice allenatore e Salvatore Sciuto in quello di preparatore atletico”.