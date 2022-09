Serie B, Brescia - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia la giostra delle emozioni della 6a giornata di andata di serie B: è Brescia - Benevento l’anticipo di lusso in programma questa sera alle 20:30 al Rigamonti tra la capolista un po' a sorpresa (con la Reggina), allenata da Clotet, e la corazzata campana che sta risalendo la classifica dopo un avvio titubante.. La squadra di Caserta è in cerca di riscatto dopo il k.o. interno contro il Cagliari che ha interrotto il momento positivo delle settimane passate. I padroni di casa - 4 vittorie e 1 sconfitta finora - vogliono mantenere il primo posto e puntano sul loro bel gioco e sull'entusiasmo crescente dell'ambiente. Se il gruppo di Clotet si divide in modo abbastanza democratico il compito di andare a colpire la porta avversaria, nel Benevento l'incombenza spetta principalmente ai due bomber Forte e La Gumina, schierati in tandem da Caserta nel suo 3-5-2.

Così alla vigilia Pep Clotet, che ritrova tra i convocati il capitano, Bisoli (figlio d'arte), l'allenatore delle Rondinelle: "Giocheremo contro una squadra costruita per andare in A. Abbiamo obiettivi diversi, ma noi stiamo svolgendo un percorso di crescita e giocheremo senza paura e come sappiamo. Questo è un gruppo giovane, ma di talento, e avremo bisogno del nostro pubblico in tutti i momenti. Così potremo dare il meglio".

Brescia - Benevento: probabili formazioni